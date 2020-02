Oscar 2020: nominados ocultos, intimidades y curiosidades

Tal cual como el año pasado, el Oscar 2020 no tendrá nadie ningún presentador en particular o mejor dicho, tendrá a todos... Y los primeros ‘presentadores’ confirmados son los últimos ganadores Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King y Rami Malek que vuelven para entregar el premio de las diferentes categorías de Mejor Actores. Para atraer el rating de los más jóvenes, también estarán ‘Wonder Woman’ Gal Gadot y ‘Hulk’ Mark Ruffalo, además de Kelly Marie Tran de ‘Star Wars’ en contraste con el humor de Will Ferrell o Julia Louis-Dreyfus, el perfil de Broadway de Lin-Manuel Miranda y la juventud de Timothée Chalamet. La lista de quienes abrirán el famoso sobre continúa con otras estrellas como Diane Keaton, Shia LaBeouf, Steve Martin, Sigourney Weaver y Keanu Reeves, entre muchos otros.

Finalmente la Academia se dio cuenta que el inglés no es el único idioma que se habla en Estados Unidos y la categoría que solían llamar Best Foreign Language Film, por ‘Mejor Película en Idioma Extranjero’, este año será bautizada con el nombre correcto de ‘Best International Film’, es decir ‘Mejor Película Internacional’. La encargada de abrir aquel sobre será nada más y nada menos que Penélope Cruz (tal como cuando le entregó el Oscar a Pedro Almodóvar por ‘Todo Sobre Mi Madre’, aunque está vez él compite con su propia historia de ‘Dolor y Gloria’.

El Oscar de la TV no sería Oscar sin las presentaciones musicales. Y ya confirmaron que cantarán en vivo todos los nominados de la categoría Mejor Canción Original. Cómo Elton John con ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ de ‘Rocketman’ hasta Indina Menzel con ‘Into The Unknown’ de ‘Frozen II’ o Randy Newman con ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de ‘Toy Story 4’, además de Chrissy Metz con ‘I’m Standing With You’ de ‘Breakthrough’ y Cynthia Erivo con ‘Stand Up’ de ‘Harriet’. Como agregado especial estará el baterista Questlove, mientras Eímar Noone se convertirá en la primera mujer que conducirá la orquesta del Oscar.

El evento más celebrado antes del Oscar, fue el almuerzo que organizaron con todos los nominados, apenas diez días antes de la gran noche, en el salón principal donde volverán a reunirse los ganadores en la fiesta oficial, después del Oscar. Ahí estuvieron juntos en una misma sala, Brad Pitt, Al Pacino, Charlize Theron, Quentin Tarantino, Jennifer Pough, Robert De Niro, Todd Phillips, Sam Mendes y Laura Dern ¿La más fotografiada? Cynthia Erivo que aprovechó el prestigio de sus dos nominaciones por ‘Harriet’, para sacarse fotos con los más famosos (igual que el Presidente de la Academia, David Rubin). ¿Los menos fotografiados? Noah Baumbach y Great Gerwig, son matrimonio, nominados por diferentes producciones (él con ‘Marriage Story’, ella con ‘Little Women’) pero prefirieron evitar posar juntos.

Hasta los perdedores tendrán premio porque, unos días antes de la ceremonia, los nominados pueden pasar por el hotel Luxe donde una suite secreta con el cartel ‘DPA Gifting Lounge’ esconde regalos tan diferentes como estadías en una isla de Tahiti o Bali; joyas ‘De Marquet’ y ‘Deafmetal’ y ropa interior ‘Tom Boy’ para lucir en la alfombra roja; cosméticos para rejuvenecer como el colágeno especial de ‘A Method’; dulces como los famosos muffins ‘Dreamy Creations’; botellas de agua purificada en envase de alumino para volver a usar; agua gasificada ‘Topo Chico’ importada especialmente de México y un curioso vino en lata llamado ‘Social’.

La alfombra roja del Oscar está designada especialmente para que los famosos puedan lucirse al entrar al Teatro Dolby frente al mar de periodistas y fotógrafos que los esperan a un costado, pero también hay reglas. Para empezar, una carpa blanca cubrirá el momento en que los famosos pasen por los inevitables rayos X al estilo del acceso a un aeropuerto (para evitar algún atentado terrorista). Y sí, los periodistas también pasaremos por los detectores de rayos X ubicados en cada esquina, donde no podrá acceder nadie que no tenga una credencial tan imposible de falsificar que al escanearla aparece la foto del acreditado en una pantalla.

La ceremonia contará con el clásico espacio ‘In Memoriam’ recordando a quienes fallecieron este año (solicitando al público que por respeto no aplaudan al momento de nombrar los seres queridos). Y entre los más recordados estarán Doris Day, Peter Fonda, Luke Perry, Danny Aiello, Franco Zefirelli y el actor Peter Mayhew que estaba debajo del traje de Chewbacca en ‘Star Wars’. Incluso el basquetbolista Kobe Bryant será homenajeado porque él también había ganado un Oscar hace dos años con el Mejor Cortometraje Animado.

Esperan que está vez la transmisión dure alrededor de tres horas y media, pero el verdadero objetivo es que dure menos que los 210 minutos que dura... ‘The Irishman’.

La fiesta oficial será en el Governor’s Ball, un piso por encima del Teatro Dolby, con el mismo Chef Wolfgang Puck que cumple 25 años con el Oscar. El gran cambio: en honor a Joaquín Phoenix, el menú tendrá un 70% de platos veganos y vegetarianos pero habrá también carne, salmón y caviar, junto con el infaltable Champagne y el vino traído especialmente de los viñedos del director Francis Ford Coppola que incluso estrena una nueva versión Rosé, con el nombre de su hija Sofía. Lo mejor es que nadie podrá irse sin darse el gusto de ‘probar’ el Oscar... de chocolate, porque harán especialmente 6.000 estatuillas en miniatura, bañadas en verdadero oro de 24 kilates, resguardadas en un pequeño cofre, como el perfecto recuerdo.

La Intimidad del Oscar

Dicen que ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson y Adam Driver es la verdadera historia del divorcio entre el director Noah Baumbach y la actriz Jennifer Jason Leigh, después que tuvieron al único hijo Rohmer (muy casualmente como la ‘ficción’ de Netflix). Y aunque Baumbach lo desmiente, al menos admitió que le mostró el guion y la película a su ex Jennifer, con suficiente tiempo como para hacer algún cambio, si hubiera sido necesario. Lo más curioso es que esta vez, él compite por el Oscar con su actual esposa Greta Gerwig, directora y guionista de ‘Little Women’ nominada tal cual como ‘Marriage Story’ en la categoría Mejor Película.

Buscando un ángulo hispano entre los nominados, vale remarcar que Leonardo DiCaprio (además de su raíces italianas del padre) está en pareja con la argentina Camila Morrone, que además fue hijastra de Al Pacino, cuando él estaba en pareja con su madre Lucila Solá (Pacino habrá nacido en Nueva York, pero también le debe la fama al rol cubano de Tony Montana en ‘Scarface’). Florence Pough también se crió en Andalucía, cuando todavía era una ‘Mujercita’. Pero el latino que no niega ser latino, aunque la gente crea que es un ‘joker’ cuando lo dice, es Joaquin Phoenix: nació en Puerto Rico con el verdadero nombre de Joaquín Rafael Bottom.

Después del sorpresivo encuentro de Brad Pitt con Jennifer Aniston en la ceremonia de los Premios SAG del Sindicato de Actores, hay quien apuesta que Brad la invitó para acompañarlo en la gran noche del Oscar y ella, con una sonrisa, no aceptó. Y como él bien dijo en los Golden Globes, no va a llevar ni a la madre, para que no le inventen ningún romance.

Steven Spielberg no compite este año para el Oscar pero tuvo mucho que ver con el principio de ‘Little Woman’. Como la historia transcurre en la misma época de su versión de ‘Lincoln’, Greta Gerwig reveló que él en persona le había entregado una carpeta con los detalles de la investigación que él mismo había hecho de esa época, como la forma en que encendían las velas y también compartieron diferentes ideas, juntos, sin cobrar un solo centavo. Otro dato: pocos saben que Spielberg también tiene un lugar importante en el Oscar porque forma parte de la junta del directorio de la Academia, en la rama de Directores.

Así se enteraron

Más gloria que dolor para Antonio Banderas: él estaba en un restaurante de Málaga cuando se enteró que había sido nominado al Oscar, cuando todos empezaron a gritar alrededor de él. Fue una buena forma de festejarlo en la ciudad que lo vio nacer, donde él también abrió su propio teatro, apenas tres meses antes. Eso sí, nos prometió una y otra vez que no va a votar por él mismo “Me da vergüenza”.



El director de la coreana ‘Parasite’, Bong Joon Ho, había visto el anuncio de las nominaciones desde un iPad, porque había llegado a Los Angeles para recibir otro de los tantos premios que recibió este año como Mejor Película Internacional. Con los hijos durmiendo en la misma habitación del hotel, ni siquiera pudo festejar a los gritos las tres nominaciones que obtuvo como Mejor Director y Mejo Guion, además de Mejor Película Internacional (la gran favorita para ganar su Oscar).

La joven Florence Pugh ya había llamado a la madre para contarle que la había nominado por el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por ‘Little Women’ y después de inmortalizar el momento con una foto en Instagram, quiso llamar al padre, pero no pudo. Él ya se había quedado sin batería en el teléfono, por todos los otros llamados que recibió para felicitarlo.

Los nominados ocultos

Robert De Niro no figura entre las nominaciones porque no entró entre los cinco Mejores Actores por ‘The Irishman’ ni como Mejor Actor de Reparto en ‘Joker’, pero en realidad puede llegar a ganar el Oscar si gana ‘The Irishman’ porque él es el productor de la película junto con Martin Scorsese.

El que también pasó desapercibido entre las nominaciones, es el ex Presidente Barack Obama, porque él es nada menos que el productor del nominado Mejor Documental ‘American Factory’. Pero aunque gane el Oscar, en este caso, el premio se lo llevarán los directores Steven Bognar y Julia Reichert.

Con Brad Pitt, muchos creen que será la primera vez que gane el Oscar, pero en realidad, él ya tiene uno en su casa (no, no es el que ganó Angelina Jolie en ‘Girl Interrupted’). En realidad él había ganado con su rol de productor de ’12 Years a Slave’ como Mejor Película en el 2014, aunque también había sido el productor de ‘The Departed’ cuando ganó Mejor Película en el 2007 (él fue quien había contratado al Mejor Director Martin Scorsese), pero aquella vez Brad había cedido su lugar al productor Graham King que tomó las riendas de la producción después que él decidió dejar su rol como actor a Matt Damon.

Sobran quejas por la falta de mujeres en la categoría Mejor Dirección teniendo en cuenta el buen trabajo de Greta Gerwig al dirigir ‘Little Women’ pero la Academia tampoco la dejó afuera porque está nominada como Mejor Adaptación de Guion. Pero ella es también parte de la estadística que afecta al mundo del cine: las mujeres representan apenas un 8% del número total de directores de cine, hoy.

La producción coreana ‘Parasite’ es la gran revelación con sus seis nominaciones y como una forma de volver al origen del cine, el director Bong Joon Ho también estrenó ahora en Nueva York y Los Angeles una versión especial en blanco y negro que él había hecho antes de ganar la Palma de Oro en Cannes.



En vez del maquillaje convencional, las partes de ‘The Irishman’ en que Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci aparecen más jóvenes se utilizaron efectos especiales, como una especie de cirugía plástica digital que primero habían probado rejuveneciendo a De Niro en ‘Goodfellas’. Eso sí: en la parte en que De Niro tiene 80 años, tuvo un maquillaje convencional (de Carla White) pero al tener un porcentaje mayor de efectos digitales no pudo figurar en la nominación como Mejor Maquillaje pero está nominada en Mejor Efectos Visuales, compitiendo con ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, ‘1917’, ‘The Lion King’ y ‘Avengers Endgame’.

Colin Firth y Benedict Cumberbatch no actúan más de cinco minutos en la historia de la Primera Guerra Mundial de ’1917’, pero sus experiencias con el Oscar esperan darle suerte en la ceremonia. El director Sam Mendes ya había ganado 20 años atrás el Oscar como Mejor Director con ‘American Beauty’ y una parte de la nueva ’1917’ es bastante ‘familiar’ al Oscar de Steven Spielberg en ‘Saving Prívate Ryan’.

Una de las reglas de la Academia es la prohibición de nominar al mismo actor dos veces en la misma categoría. Es por eso que Scarlett Johansson solamente pudo recibir una doble nominación pero en dos categorías distintas como Mejor Actriz Principal (por ‘Marriage Story) y Mejor Actriz de Reparto (por ‘Jojo Rabbit’). Pero Al Pacino y Margot Robbie bien pudieron haber recibido votos como Mejor Actores de Reparto por ‘Once Upon a Time in Hollywood’ por representar al agente Marvin Shwarz y la verdadera Sharon Tate, aunque ellos finalmente fueron nominados por ‘The Irishman’ y ‘Bombshell’ respectivamente.

Y aunque muchos no lo saben, el actor que realmente personifica el ‘fantasma’ de Adolf Hitler en ‘Jojo Rabbit’ es nada menos que el nominado como Mejor Director y Mejor Adaptación de Guion, Taika Waititi que bromeó al señalar “La mejor manera de asegurarte un gran papel es convertirte en el director”.

Ranking de la cantidad de nominaciones por estudio al Oscar 2020

Netflix: 24

Walt Disney (incluyendo Fox): 23

Sony Pictures: 20

Universal Pictures (incluyendo Focus Features): 13

Warner Bros.: 12

Neon: 8

Lionsgate/Roadside Attractions: 6

Paramount: 0

Fuente: Infobae