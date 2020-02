El músico de folklore Mario “Poly” Panero volverá a los escenarios luego de cinco meses de ausencia. Será el domingo 23 de febrero, en una nueva noche de la "Peatonal de la 25". Posterior a eso también tiene otras fechas pactadas lo que demuestra la recuperación que tuvo luego de haber estado internado por varios días a raíz de una infección en el muslo de una de sus piernas, situación que se agravó por sus problemas de sobrepeso y diabetes y que hasta puso en riesgo su vida.

"Estoy bárbaro, espectacular, muy bien, recuperándome de salud, cuidándome, siguiendo una dieta, bajando kilos", aseguró Poly, que sigue mejorando.

Pero el cambio no fue sólo físico, sino que el cantante reconoció haber logrado mejoras también en su ánimo. "A comparación de como estaba hace cinco meses, hoy tengo una cabeza fuerte, estoy bien, estoy de ánimo, estoy muy bien", destacó.



Mario "Poly" Panero saliendo del hospital donde estuvo varios días internado.

Y amplió: "Después de lo que me pasó tomé conciencia. Estuve con psicólogos, incluso ahí mismo cuando estuve internado. Yo sabía todo lo que a mí me pasó. Antes de que a mí me pasara yo sabía que venía mal, que tarde o temprano algo me iba a tener que pasar. Venía para atrás, mal, depresivo. Esto me sirvió para tomar conciencia".

Tras lo acontecido, Poly subrayó que su cabeza está abierta a nuevos proyectos. "Uno mientras está internado tiene tiempo de sobra para pensar un montón de cosas. Gracias a Dios me abrió la cabeza y me hizo ver la vida distinta, volver a tener esperanzas, querer una vida digna, sana, con proyectos", dijo.

El cantante sostuvo que el apoyo de sus amigos y sus familiares fue fundamental, aunque también el acompañamiento del resto de la gente. "Me ayudaron mis amigos, mi familia, la gente de San Francisco y de la zona me hacía llegar sus saludos, gente que me fue a visitar y no me conocía,que pasaba, gente que rezó, que hizo cadenas de oraciones. Me lo hacen saber ahora, que volví a trabajar hace tres semanas al remis. Es constante, 'mirá qué bien que se te ve', 'nosotros rezamos por vos'. Esa es una inyección de ánimo para seguir. Entonces todo eso hizo que me abriera la cabeza y que yo hoy esté así de bien".