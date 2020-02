Para evitar los seleccionados, analizan disputar el Nacional de Baby en diciembre

La final del próximo Nacional “Este será mi último año de mandato y estoy trabajando personalmente en la sede de la próxima final del Nacional. Estoy viendo un lugar, donde ya he tomado medidas, que si se agregan un par de tribunas podríamos tener una final con toda la gente sentada. Aún las sedes no están definidas, por eso no adelanto nada para no faltar el respeto a la organización, pero mi idea es no sacarlo del hábitat del Baby. Se ha probado en la Rural, en Sportivo, pero el baby tiene su lugar y personalmente me parece que la despedida se merece hacerla en una cancha de baby”, dijo Frócil.