Hernán Díaz y una chance Federal

9 de Julio Olímpico de Freyre tiene su primera experiencia en competencias de AFA y con ella también Hernán Díaz. Tras surgir de Antártida Argentina, el joven jugador sanfrancisqueño viene de desempeñarse en Sociedad Sportiva Devoto y en su carrera ascendente llegó al "patrio" a fines de 2019 para disputar el Torneo Regional Amateur.

En ese marco, Díaz contó las sensaciones de esta primera participación en competencia nacional. "Creo que disputar un torneo como es el Federal, es algo muy motivador y me llena de felicidad, creo que es una linda experiencia y voy a tratar de sacarle el mejor provecho posible", explicó.

Más allá del torneo Federal, en Freyre también se ponen el objetivo de pelear por el título de Liga Regional, cuestión que hace de esta experiencia aún más enriquecedora. "En lo personal espero seguir creciendo y mejorando poco a poco, para un futuro mejor. Creo que a cualquier persona le gustaría trabajar de lo que le gusta, así que voy a dar lo mejor de mí. Tuve ofertas después de jugar en Devoto, solamente de clubes de la zona, pero me convenció el proyecto que inició la gente del 9 de Freyre, creo que es algo hermoso", señaló el jugador.

Hernán Díaz vive con mucha felicidad su nueva experiencia en 9 de Julio.







Un grupo unido

El "patrio" no tuvo el mejor comienzo en el torneo con dos derrotas consecutivas, sin embargo el plantel mira hacia adelante. "El grupo está más unido que nunca, fue un golpe muy duro arrancar el campeonato de esa manera, ningún equipo quisiera eso, pero con Racing sabíamos que íbamos a una cancha muy difícil con un gran rival. Ahora estamos trabajando muy duro para lo que viene, el grupo está muy bien", sostuvo.

En tanto, Díaz también precisó que el pueblo lo vive con con mucha alegría. "Creo que es algo muy lindo para el pueblo, es un club hermoso, con gente humilde, con muchas ganas de laburar y con hambre de gloria. En ese sentido, estoy muy contento de estar donde estoy", precisó.

Hernán Díaz en el partido entre 9 de Freyre y 9 de Morteros. (Foto: Formación Inicial)

Con el corazón pingüino

Hernán surgió de las inferiores de Antártida Argentina (antes jugó en 2 de Abril), llegó a Primera y su buen desempeño hizo que tenga que emigrar. Sin embargo, su corazón sigue estando con el "pingüino" producto de gran grupo humano que formó siendo parte de la institución.

Tras la confirmación de la participación del club en los torneos de Liga Regional, el jugador se mostró muy contento. "En lo personal me da mucha felicidad que ex compañeros y amigos que compartieron plantel conmigo hayan llegado al club para sacarlo de donde no se merecía estar, soy hincha del club y estoy muy agradecido de todo lo que hicieron por mi, hice muchas amistades y conocí gente hermosa!", dijo Díaz.

"Ojalá que este año Antártida quede en lo más alto, ¡como se lo merece!", concluyó.