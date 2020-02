Miralo en vivo: Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto por la Primera Nacional

En la reanudación de la competencia, Temperley recibirá en la noche de este viernes al sorprendente Estudiantes de Río Cuarto por la 16º fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 21 en el estadio Alfredo Beranger y que será dirigido por el árbitro Carlos Gariano.

La pelota volverá a rodar de forma oficial y Temperley tendrá acción este viernes en Turdera ante otro rival de camiseta celeste, con la ilusión de arrancar el año con el pie derecho.

Pensando en este encuentro, y según lo observado en los amistosos, el entrenador Walter Perazzo tiene el equipo resuelto casi en su totalidad. Casi porque en el arco tiene un dilema: ataja Federico Crivelli o debuta Jhonny Da Silva.

Mantener la racha

Los dirigidos por Marcelo Vázquez arrastran del final de temporada un invicto de tres partidos. Con 28 puntos lidera su zona junto a Platense y Atlanta; y se ha reforzado con jugadores de jerarquía para dar pelea por ascender a la Superliga, como el experimentasdo Néstor Ortigoza.

Para medirse contra Temperley, el DT del elenco cordobés no podrá contar con Víctor Beraldi, Bruno Sepúlveda y Brian Olivera debido a que sufren diferentes lesiones. Como es habitual, no confirmó los once titulares y los mismos recién se darán a conocer en el estadio.

El resto de la delegación está compuesta por: Joaquín Bigo, Nicolás Ferreyra, Lautaro Formica, Maximiliano Zbrun, Claudio Cevasco, Álvaro Cuello, Juan Reynoso y Martín Peralta.

Probables formaciones

Temperley: Crivelli o Da Silva; Gonzalo Asís, Fernando Alarcón, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Mauro Cerutti, Federico Fattori, Emanuel Ibáñez y Mauro González; Lucas Baldunciel y Nicolás Messiniti.

Estudiantes Río Cuarto: Adrián Peralta; Gastón Benavidez, Emanuel Martínez Schmith, Alan Vester, Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, Alejandro Cabrera, Maximiliano Zbrun, Gastón Bottino, Yair Arismendi y Javier Ferreira.

Estadio: Temperley.

Hora: 21.

Con información de Solo Ascenso.