"El que quiera jugar una final ya, se va a desilusionar mucho", dijo Pablo Fernández

El capitán de Los Halcones Rojos explicó que el equipo trabaja para construir una identidad de juego y se refirió a la ansiedad que rodea a San Isidro de querer volver a jugar una final. "Todos tenemos la ilusión de llegar a lo máximo, pero esto lleva su tiempo, el que lo quiere entender bárbaro y el que no, lo sufrirá el doble", sentenció.

Tras la victoria ante Echagüe el capitán de San Isidro dejó interesantes conceptos sobre el andar del equipo en la temporada regular de la Liga Argentina. Pablo Fernández explicó que el equipo venía sufriendo una irregularidad no solo a nivel resultado, sino también a nivel juego.

"Cuando tenés una irregularidad por mas que ganes no te vas tan conforme. Entonces, empezamos a construir a partir de la defensa y los partidos que nos ponemos firmes en defensa los estamos ganando, bienvenida sea esta victoria", dijo el rosarino.

Además, el experimentado alero señaló que 'cambiar el chip' tras la derrota ante Ameghino fue importante para volver al triunfo. "Eliminamos rápido el partido, porque veníamos jugando de menor a mayor y nos agarró Ameghino y nos sacó de la cancha. Cuando pasan esas cosas uno tiene que decirle: 'bien jugado nos ganaste bien'. Son ligas muy largas y si te quedas enganchado con el error o con el triunfo te comes te comes un partido de estos, cuando te ganan bien tenés que darle la mano y seguir construyendo, no hay mucha ciencia en eso", sostuvo.

Trabajar la ansiedad y construir una identidad

Por otro lado, Fernández indicó que el equipo trabaja para construir una identidad de juego y se refirió a la ansiedad que rodea a San Isidro de querer volver a jugar una final. "Todos tenemos la ilusión de llegar a lo máximo, pero estamos para trabajar e ir partido a partido y para encontrar la identidad. Todos tenemos la misma ilusión en este plantel y eso es muy bueno, pero es un torneo largo y no podes jugar una final hoy o mañana, esto lleva su tiempo, lleva su paciencia, el que lo quiere entender bárbaro y el que no lo sufrirá el doble", precisó.

La Conferencia Norte. "Hay varios equipos en el pelotón de arriba no es como en otros años que nos cortabamos con Hindú o se cortaba otro y era inalcanzable, este año somos seis o siete equipos que queremos estar entre los cuatro, entonces no podés dejar puntos en camino", dijo Fernández.

"Para nosotros este es un torneo nuevo, el subcampeón es San Isidro y nosotros representamos a San Isidro, creo que la ansiedad se ve reflejada ahí, es como que quieren jugar ya una final, y yo también quiero jugar una final, es lo más lindo, más cuando la perdés, querés jugarla de nuevo y ya. Pero este es un torneo nuevo, estamos en la fase regular, faltan fechas, playoffs, el que quiera jugar una final ya se va a desilusionar mucho, nosotros estamos para temporada regular, es otro equipo, no hay ningún jugador del año pasado y es un torneo nuevo", concluyó.