VW ratificó sus inversiones en Argentina y pidió reducir impuestos

Volkswagen confirmó las inversiones por U$S 800 millones, anunciadas el año pasado, para desarrollar un nuevo modelo en su planta de Pacheco.

También se ratificó la producción de cajas en la planta que posee en Córdoba.

"La producción de la caja de trasmisión de 6 velocidades MQ281 implica una inversión en Argentina de u$s 150 millones en el Centro Industrial Córdoba. Dicha trasmisión será 100% para exportación a Europa", señala un comunicado de Presidencia.

El presidente Alberto Fernández visitó la planta central de la automotriz en Alemania.

Me reuní en Berlín con ejecutivos de Volkswagen, que anunciaron inversiones por 800 millones de dólares en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba.



La decisión es una apuesta al futuro del país y ratifica un vínculo de más de 40 años que la compañía tiene con la Argentina. pic.twitter.com/INyfaNREaT — Alberto Fernández (@alferdez) February 3, 2020

Los temas fueron abordados en una reunión entre la comitiva argentina y ejecutivos de la compañía, en la sede mundial de Volkswagen.

Andreas Tostmann, uno de los directivos, anunció el inicio de las actividades de producción de las primeras series del proyecto Tarek, nombre del nuevo modelo, en Pacheco, y de la caja de cambios MQ281, en la planta se Córdoba. La actividad empezará en abril, ocasión para la que fue invitado Fernández, se indicó.

De la inversión de U$S 800 millones que anunció la compañía, U$S 150 millones se destinarán a la planta de cajas de Córdoba y U$S 650 millones, al Proyecto Tarek, la nueva SUV que lanzará Volkswagen, pensada no solo para el mercado local sino, sobre todo, para la exportación.

Según publica La Nación, las autoridades plantearon al Gobierno argentino la necesidad de "reducir impuestos", como forma de volver más competitivas las exportaciones.

En agosto del año pasado La Voz publicó: "La planta cordobesa, que fabrica las cajas MQ200 y MQ250, tiene en marcha un plan de inversión por 150 millones de dólares para, a partir del año próximo, empezar a exportar la nueva caja MQ281, que servirá para modelos como Seat, Skoda, Audi y Volkswagen".