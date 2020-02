Estos fueron los ganadores del bingo de San Vicente

Este sábado se llevó a cabo el sorteo de la 34º edición del Auténtico Bingo Brown de San Vicente 2020 del que resultaron ganadores personas de toda la región, incluso de San Francisco.

El sorteo contó con la presencia de más de 70 mil personas, récord absoluto e histórico.

Ganadores

Sorteo Nº 1 CONTADO PLAN “A”:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba.) de un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mts. Ruta N° 228, Camino a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado- Dominio AD335AF – Color ORANGE ACRE

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110KVX

Ganador: CENA, Susana Ines – 13.785.898 – R. Rizzetti 563 – Marcelino Escalada – Santa Fe.

Sorteo Nº 2:

Premio: 1 automóvil SUV FORD ECOSPORT S 1.5 L MT N 4×2 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD170GP – Color ROJO BARI

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110KVY

Ganador: OTTOGALLI, Luciano Matías – 34.503.820 – Catamarca 94 – Oliveros – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD335AG – Color ORANGE ACRE

Ganador: GIAY, Melina Ines – 29.048.685 – Vieytes 1919 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AH – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: CALDERON, Gabriel A. – 36.627.932 – Misiones 5672 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AI – Color IVOIRE

Ganador: MOYANO, María C. – 30.268.726 – Libano 1978 – S.M. de Tucumán – Tucumán.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AK – Color IVOIRE

Ganador: DURBANO, Nilda B. – 14.455.346 – Bombín 4500 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AL – Color IVOIRE

Ganador: GIULIETTI, Pedro – 7.873.401 – Zona Urbana – Pedro Gómez Cello – Santa Fe.

Sorteo Nº 3:

Primer premio: 1 automóvil NISSAN VERSA SENSE MT PURE DRIVE F2 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD381QU – Color POWER BLACK

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Dominio A110KVZ

Ganador: OJEDA, Jose Carlos – 32.886.466 – Güemes 2546 – Coronda – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AM – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: OLMO, Mariano S. – 40.617.347 – 1º de Mayo S/N – San Mariano – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AN – Color IVOIRE

Ganador: PERONA, David A. – 26.129.182 – Av. Sta. Fe y Sgto. Cabral 10 E – Rafaela – Sta. Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AO – Color IVOIRE

Ganador: CARABAJAL, Manuel A. – 12.452.346 – Maipú 1518 – San Cristóbal – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AQ – Color IVOIRE

Ganador: MESA, Francisco Guillermo – 23.485.770 – Dean Funes 1490 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AR – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: RUATTA, Fabián Ramón – 13.939.342 – Moreno 1151 – Pilar – Santa Fe.

Sorteo Nº 4:

Primer premio: 1 automóvil TOYOTA YARIS XS 1.5 6M T – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD806PX – Color ROJO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. K2057759 – Dominio A110NIA

Ganador: GUEDON, María Raquel – 11.526.188 – Garibaldi 786 – Cañada de Gómez – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZO – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: VARGAS, Lucas Damian – 34.115.936 – Pje. 5 Nº 1624 – San Jorge – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZP – Color SUMMITWHITE

Ganador: MARIA, Sergio Eduardo – 10.878.547 – V. Castillo 507 – Córdoba – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZQ – Color SUMMITWHITE

Ganador: CARDOZO, Ximena – 35.448.235 – Gral. Mosconi 4751 – Santo Tome – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZR – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: GÜIZZO, Estela – 4.504.789 – R. de Escalada 141 – Landeta – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZS – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: GAITAN, Ester Beatriz – 21.413.512 – Videla 792 – Esperanza – Santa Fe.

Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 automóvil SUV JEEP RENEGADE 1.8L SPORT – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD187PE – Color PLANE RED

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110NIB

Ganador: URBINA, Noelia Soledad – 30.616.917 – R. S. Peña 665 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AS – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: GRASSI, Griselda Noemí – 23.258.411 – J. de Garay 2041 – Coronda – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AT – Color ORANGE ACRE

Ganador: BOERO, Marcelo Andrés – 30.561.993 – A. J. de Bustinza S/N – Totoras – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AU – Color ORANGE ACRE

Ganador: BORDA, Graciela S. – 10.064.000 – 6 de Caballería 1286 – Tostado – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AV – Color GRIS ETOILE

Ganador: OLIVO, José Daniel – 17.202.257 – Calle 41 Nº 2038 – Reconquista – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AW – Color GRIS ETOILE

Ganador: ZARATE, Liliana – 11.194.088 – Boedo 1770 – Córdoba – Córdoba.

Sorteo Nº 6:

Primer premio: 1 automóvil PICK UP NISSAN FRONTIER SE PLUS 4×2 cabina doble – diesel c/aire acondicionado.

– Dominio AD335CE – Color BLANCO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110NIC

Ganador: FABBRI, Emilio – 31.151.747 – Garay 895 – Fighiera – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AD – Color IVOIRE

Ganador: CABRAL, Edgar Rubén – 33.635.820 – L. N. Alem 225 – Tio Pujio – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335AE – Color GRIS ETOILE

Ganador: MIGUEL, Juan N. – 34.114.995 – Ruta Pcial. 2 Km. 19 – Montevera – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

C – Dominio AD335AZ – ORANGE ACRE

Ganador: CENA, Nilda Noelia – 10.920.837 – Vechioli 1913 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BA – Color ORANGE ACRE

Ganador: BOSIO, Victor – 11.309.764 – Drago 339 – San Francisco – Córdoba.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BB – Color GRIS ETOILE

Ganador: CORDOBA, Agustina – 41.905.265 – D. Mateo 926 – Rafaela – Santa Fe.

Sorteo Nº 7:

Primer premio: 1 automóvil NISSAN SENTRA ADVANCE PURE DRIVE – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335CH – Color ROJO METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229088 – Motor Nº CVFA10A012417 – Dominio A110NID

Ganador: PSENDA, Adriana Guadalupe – 18.045.715 – Lavalle 574 – San Jorge – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD632ZT – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: SPREGGERO, Carlos Juan – 7.890.433 – Zona Rural – Margarita – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZU – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: PEREA, Felix – 16.150.776 – Alem 168 – San Francisco – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZV – Color SUMMIT WHITE

Ganador: BRAHIM, Hernan M. – 31.605.264 – Los Hacheros S/N – Los Frentones – Chaco.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZW – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: SACCAVINO, María V. – 29.556.530 – Aires del Llano M.7 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD632ZX – Color SUMMIT WHITE

Ganador: MENDOZA, Ubaldo Isidoro – 8.281.602 – Sarmiento 1876 – San Justo – Santa Fe.

Sorteo Nº 8:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. K0249525 – Dominio A110NIE

Ganador: GUDIÑO, Mario – 8.280.213 – 27 de Septiembre 753 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD335BD – Color GRIS ETOILE

Ganador: BEET, María Elena – 11.867.975 – San Lorenzo 1225 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BE – Color GRIS ETOILE

Ganador: RODRIGUEZ, Roberto Luis – 14.653.551 – N. Oroño 1095 – Rafaela – Sanat Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BF – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: CEVERINI, Andrea S. – 29.119.893 – Maipú 2294 – Cañada de Gomez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BG – Color GRIS ETOILE

Ganador: BAMBINI, Alejandrina – 33.957.159 – Constitución 360 – San Vicente – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BH – Color GRIS ETOILE

Ganador: DIAMBRA, Armando R. – 13.511.486 – Belgrano 2240 – La Banda – Sgo. del Estero.

Sorteo Nº 9:

Primer premio: 1 automóvil MERCEDES BENZ VITO 111 CDI FURGON MIXTO 4 + 1 – diesel c/aire acondicionado – Dominio AD187PD – Color PLATA

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. J2041705 – Dominio A110NIF

Ganador: OVANDO, María – 21.816.004 – Almonacid 5022 – Santa Fe – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BI – Color GRIS ETOILE

Ganador: AIASSA, Beatriz M. – 5.893.290 – San Martin 130 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BJ – Color GRIS ETOILE

Ganador: LEGUIZAMON, Zulema A. – 12.903.873 – P. Gutierrez 959 – Videla – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BK – Color GRIS ETOILE

Ganador: DIAZ, Gisela Guadalupe – 34.023.658 – Balcarce 425 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BL – Color GRIS ETOILE

Ganador: VALDEZ, Diego – 25.175.259 – Quebracho 163 – Tambúes – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BM – Color GRIS ETOILE

Ganador: DOLDAN FURNO, Martha – 5.269.400 – 25 de Mayo 1641 – Santa Fe – Santa Fe.

Sorteo Nº 10:

Primer premio: 1 automóvil PICK UP FORD RANGER DC 4×2 XL 2.5L N – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD170GH – Color GRIS MAGNETICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110NIG

Ganador: AGUIRRE, Horacio Vicente – 29.804.406 – J. B. Justo 2251 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UY – Color NEGRO PERLADO

Ganador: DOMOWICZ, Néstor José – 10.065.284 – Iturraspe 3916 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UZ – Color BLANCO OXFORD

Ganador: PAGANI, Adelmo José – 6.297.583 – N. Levalle 901 – Carlos Pellegrini – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693VB – Color PLATA ESTELAR

Ganador: GOMEZ, Héctor José – 10.999.237 – Av. 11 de Agosto 490 – Susana – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693VC – Color PLATA ESTELAR

Ganador: BRUSSA, Miguel Ángel – 6.263.044 – Hernandarias 3105 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693VD – Color PLATA ESTELAR

Ganador: BENEDETTI, Sergio A. – 16.830.168 – Sta. Rosa 1471 – Cañada de Gomez – Sta. Fe.

Sorteo Nº 11:

Primer premio: 1 automovil PICK UP CHEVROLET S10 2.8TD 4×2 LS TURBO DIESEL – c/aire acondicionado. – Dominio AD284UI – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 CASILLA RODANTE TERMAL RODANTE DLR 4500 PREMIUM – para cuatro personas c/aire acondicionado. Chasis N° IPN 80

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110NIH

Ganador: RODRIGUEZ, Matías – 33.195.044 – H. Irigoyen 2267 – San Lorenzo – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UA – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full y accesorios.

– Dominio SAFE06715

Ganador: SALVANESCHI, Graciela – 11.921.482 – Tucuman 34 – San Francisco – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UB – Color SUMMIT WHITE

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full y accesorios.

– Dominio SAFE06712

Ganador: BULCHI, José Ricardo – 24.285.544 – Zona Rural – Media Luna Sud – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UC – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full y accesorios.

– Dominio SAFE06720

Ganador: PAEZ, Hugo Orlando – 35.733.797 – Cañada de Gomez 1466 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Dominio AD693UD – Color SUMMIT WHITE

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full y accesorios.

– Dominio SAFE06709

Ganador: ASTESANA, Catalina Lucia – 4.724.963 – Alem 1615 – Sastre – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD693UE – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN Full y accesorios.

– Dominio SAFE06719

Ganador: MOLL, Luis Alberto – 7.981.637 – Mz. 28 Lote 11 – Córdoba – Córdoba.

Sorteo Nº 12:

Primer premio: 1 automóvil MINIVAN TOYOTA INNOVA SRV 2.7 6 A/T 8A – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD806PV – Color BRONCE METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. J2032165- Dominio A110NII

Ganador: ASTRADA, Norma Beatriz – 13.873.113 – Av. Misional 1661 – Pilar – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BN – Color GRIS ETOILE

Ganador: SOLIS, Patricia Beatriz – 17.790.370 – 9 de Julio 266 – Barrancas – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

0 – Dominio AD335BO – Color GRIS ETOILE

Ganador: BENITENDI, Cintia A. – 34.038.183 – 12 de Octubre 946 – Villa Minetti – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BT – Color GRIS ETOILE

Ganador: VILLAVERDE, Liliana – 24.722.369 – Alberti 4215 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BQ – Color GRIS ETOILE

Ganador: BRUSCKE, Marcela B. – 18.053.511 – Ituzaingo 1640 – Cañada de Gomez – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BS – Color GRIS ETOILE

Ganador: REDONDO, Mariné – 23.832.464 – Artigas 3644 – Santa Fe – Santa Fe.

Sorteo Nº 13:

Primer premio: 1 automóvil NISSAN KICKS SENSE MT F2 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335CF – Color ROJO METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. K2057746 – Dominio A110NIJ

Ganador: BIANCOTTI, Ricardo – 17.472.665 – Colon 566 – Tambúes – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BT – Color GRIS ETOILE

Ganador: ISLEÑO, Juan Carlos – 29.933.475 – Zona Urbana – Colonia Aldao – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BU – Color GRIS ETOILE

Ganador: CARNERO, Cesar – 20.577.679. – Caturelli 212 – Córdoba – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BV – Color GRIS ETOILE

Ganador: GALAZAR, Elsa Beatriz – 13.580.444 – Cerrito 7778 Casa 47 – Rosario – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BW – Color GRIS ETOILE

Ganador: BIANCHI, Raúl Osvaldo – 12.181.827 – Pte. Roca 1960 – Coronda – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

– Dominio AD335BX – Color GRIS ETOILE

Ganador: GRIMOLDI, Luis Ramón – 6.263.143 – San Jerónimo 1331 – Coronda – Santa Fe.

Sorteo Nº 14:

Premio: 1 automóvil PICK UP TOYOTA HILUX 4×2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T – diesel c/aire acondicionado.

– Dominio AD806PW – Color ROJO METALIZADO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. – Dominio A110NIK

Ganador: VAZQUEZ, Víctor Leonidas – 13.144.934 – Candiotti 146 – Gdor. Crespo – Santa Fe.

Sorteo Nº 15:

Premio: 1 camión IVECO 170E28 MLL – diesel c/aire acondicionado.

– Dominio AD284UJ – Color GRIS SCANDIUM

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. J2040323 – Dominio A110NIL

Ganador: OLIVA, Josue – 35.100.427 – 9 de Julio 25 – Brinkmann – Córdoba.

Sorteo Nº 16:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino a Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. H8148858 – Dominio A110NIM

Ganador: PEREZ, María Soledad – 32.430.275 – Piedras 1195 – San Cristóbal – Santa Fe.