A pesar del coronavirus, el turno de Mili en China sigue en pie

Mientras sigue la campaña solidaria para que Milagros Boscacci, cantante local no vidente de nacimiento, pueda viajar a Beijing (China) y realizar un tratamiento para poder ver por primera vez, la familia es cautelosa respecto a la situación que se vive en aquel país con la propagación del coronavirus.

Es que recientemente, la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo brote de coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional y esta entidad, junto a las autoridades de China, debaten sobre los próximos pasos.

"Hasta el momento no hemos obtenido ninguna novedad de si se suspende el turno. Sabemos que está bastante complicado y uno está esperando", explicó Argentina, la mamá de Milagros, en diálogo con El Periódico.

El dinero, otro problema

Sin embargo, el coronavirus no es el único tema que mantiene expectante a la familia, sino también los fondos que necesitan para poder viajar y costear el tratamiento médico.

"Estamos viendo primero el tema del dinero. Hoy, a dos meses, estamos lejos del monto que estamos necesitando. Ese será uno de los primeros inconvenientes. Y segundo, en caso de que uno llegara a reunir el dinero y viajar, no sé. La situación cada día que pasa se agrava más. A nosotros no nos han suspendido el turno, pero estamos expectantes porque uno también se plantea tanto riesgo, mientras uno a lo mejor puede postergar. Creo que ellos mismos lo harán, porque no nos pondrán en semejante riesgo. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación", agregó la mujer.

Mientras tanto, la campaña se mantiene.

En primer lugar, llevan adelante una venta de alfajores "Oki Oki" para este viernes 7 y sábado 8 de febrero. La media docena cuesta 130 y la docena 230 pesos.

Además, se encuentran vendiendo rifas por una camiseta firmada por jugadores de Sportivo Belgrano. El sorteo es el 10 de marzo.

"Estamos trabajando para distintos eventos. Más o menos confirmada está la gran peña del sábado 7 de marzo en Bomberos con distintos artistas locales. Y vuelve la presencia de Lucas Belbruno (subcampeón de La Voz Argentina) que ya confirmó. Y estamos organizando para el domingo 23 de febrero en el Club de Leones un encuentro de canto con Gabriel Tabarez que tiene una academia", contó Argentina.

Y agregó: "Uno va trabajando, organizando cosas, viendo los lugares que nos pueden prestar, qué es lo que podemos hacer".

Entre tanto esfuerzo, anoche llevaron la campaña al centro de la ciudad. Así, con un puesto, la familia ofreció las rifas. "Mucha gente se acercó, que no tiene redes sociales o que no ve noticias o que no sabía del tema. Me llamó la atención. Me dejó muy emocionada la cantidad de chicos de 5, 10 años, que se acercaban preguntando y yo les contaba. Incluso una nena que conocía a Mili le dijo 'Mili, cuando sea grande voy a ser millonaria y te voy a llenar la urna para que vos puedas ver'", recordó su mamá.

Y reveló: "Siempre lo repito, nosotros no sabemos cómo agradecer a la gente común, que es la que nos está haciendo el aguante no solo en comprar, sino en darnos aliento porque hay días en que uno está bajoneado, pensando 'falta tan poco, pero estamos tan lejos con el monto'. Pero seguimos trabajando. Como mamá tengo una meta y es cumplirle este sueño a ella".

Para colaborar

Para colaborar se puede llamar a los teléfonos (03564) 15520048 y 15625825.