San Isidro no pudo estirar su racha y cayó con Ameghino

San Isidro no pudo repetir lo hecho en los últimos compromisos y cayó ante Ameghino de Villa María por 90 a 74 (ver estadísticas) en el marco de un nuevo encuentro de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El elenco de calle Corrientes tuvo una noche floja en defensa y lo sufrió durante todo el partido.

En la primera parte el juego fue intenso y San Isidro lo sufrió. Nunca le encontró la vuelta para frenar a los villamarienses que anotaron casi siempre que se lo propusieron. La 'buena mano' mantuvo al equipo de Torre en partido, aunque estuvo muy errático en los tiros perimetrales (8 de 33).







En la segunda parte San Isidro intensificó su defensa, pero Ameghino cambió su estrategia y apostó a los contragolpes. Los de Torre insinuaron con una remontada, pero falló en ataque -producto también de un buen trabajo de Ameghino- y los visitantes se quedaron con el partido.

Ahora, Los Halcones Rojos suman cinco victorias y tres derrotas en la segunda fase de la Liga Argentina. Deberán afrontar una seguidilla de tres encuentros en condición de visitante.

Sintesis

Parciales: 21-23 / 14-19 / 18-22

San Isidro 74: Montes 9, Barovero 12, Fernández 7, Guaita 10, Lallana 2 (FI), Cabrera 10, Zago 15, Rupil 4, Noblega, Aimaretti 2, Vergara 3, Zezular. DT: Sebastián Torre.

Ameghino 90: Fraga 21, Martínez 16, Aristimuño 13, Alloatti 9, Abeiro 17 (FI), Ott, Frontera, Caraffa, Simondi 14, Beigier, Lorca, Frontera. DT: Pablo Castro.

Arbitros: Maximiliano Moral, Cristian Alfaro y Georgina Larrosa.

Comisionado técnico: Gustavo Tacconi.

Estadio: Severo Robledo

Comparativa







Febrero recargado

Miércoles 5 – Echagüe vs. San Isidro

Domingo 9 – Indepte. de Stgo. del Estero vs. San Isidro

Martes 11 – Salta Basket vs. San Isidro

Viernes 14 – San Isidro vs. Villa San Martín

Domingo 16 – San Isidro vs. Sp. América

Jueves 20 – Rivadavia (Mza) vs. San Isidro

Sábado 29 – Ameghino vs. San Isidro