“Hemos salido a muchas situaciones difíciles y las controlamos sólo con coraje”

La frase pertenece al ex bombero voluntario Néstor Hugo Allocco que hace cinco años pasó a retiro efectivo, aunque siempre cercano a la institución que marcó su vida.

Luego de 37 años de servicio, Néstor Hugo Allocco pasó en el año 2000 a ser parte del servicio auxiliar después de culminar su cargo como Jefe del Cuerpo Activo durante cuatro años. En el 2015, pasó oficialmente a retiro efectivo, quedando grabadas miles de historias vivió dentro del cuartel.

Su ingreso a la institución fue el 15 de noviembre de 1975, con tan solo 15 años. “Ingreso a bomberos pocos días antes de cumplir 16. Me acerqué porque en ese momento era Boy Scout y desde la organización, cuando pasabas a ser mayor, debíamos ir en busca de un lugar para servir”, dijo Allocco nostálgico.

El día que Néstor llegó era su cumpleaños y lo recibió Juan María Baggio Ferrazzi. Ollocco recuerda exactamente lo que Don Juan le expresó aquella jornada: “Este es mi regalo de cumpleaños, recibir a un bombero nuevo”. En aquel entonces, “no tenía mucha noción” de que lo era ser bombero voluntario, tampoco imaginaba todo lo que “iba a representar” en mi vida. “Atrás de cada incendio hay muchos riesgos encubiertos que uno no los ve, pero que están latentes. Siempre decíamos que en esa época tuvimos mucha suerte, Dios era bombero y es real, porque hemos salido a muchas situaciones muy difíciles y las controlamos sólo con coraje”, mencionó.







Su vida como bombero

Al indagar al entrevistado sobre la profesión, recordó que “no solamente iban a apagar incendios”. Dentro de las actividades que realizaban, Allocco señaló: “Desde siempre íbamos a levantar muebles a edificios altos, atendíamos a caballos caídos en pozos, hemos ido a levantar tanques de agua en casas particulares. Eventualmente hacíamos desagotes de pozos y dentro de estas, muchas situaciones más que no pertenecían a la actividad de un bombero”.

Los años que perteneció al Cuerpo Activo, Néstor habitó “siempre cerca del cuartel”. Cuando se casó, vivió muchos años en los chalets ubicados en la cuadra de la institución y sus dos hijos, Nicolás (34) y Facundo (30), nacieron allí. “Mi familia siempre estuvo vinculada. Cuando nació mi primer hijo, a los cinco días lo trajimos en su changuito al salón, porque veníamos a hacer choripanes a los bailes”, contó.

Allocco, también fue jefe del Cuerpo Activo durante cuatro años y en cuanto a su mandato aseguró: “Como jefe me acuerdo sobre todo el sacrificio y el apoyo de la gente que yo tenía atrás”. Sobre el legado que le dejó el oficio expresó conmovido: “Aquí aprendí a valorar la vida. Muchas veces también nos tocó pelear por la existencia de otro. Si hay algo que debo destacar es la satisfacción que uno siente cuando salvaste la vida de otra persona. Eso no tiene precio”.







Su experiencia como inactivo

Se retiró con el cargo de Comisario Inspector luego de 37 años de trayectoria. “Nuestra ley dice que te apartas a los 55 años, conservas el grado, el uniforme y el honor de haber sido bombero y no dice nada más”, remarcó el ex voluntario. En los últimos años, en la institución se comenzó a dar espacios de participación a ex integrantes que debieron dejar su espacio a los más jóvenes.

Con respecto a esto, Alloco comentó: “Para mi es algo muy positivo que se haya creado el Consejo Asesor y el Círculo de Bomberos Retirados. Desde afuera veo la institución siempre con cariño, también con un ojo crítico, pero siempre buscando más. Si pudiera desprenderme de mis obligaciones personales en este momento, estaría todo el día ahí adentro y colaboraría aún más”.