Miralo en vivo: San Isidro vs. Ameghino

Este domingo vuelve la acción en calle Corrientes porque San Isidro vuelve a la competencia ante Ameghino de Villa María en el marco de un nuevo encuentro de la Conferencia Norte de La Liga Argentina

El partido se podrá ver en vivo on line en la plataforma de La Liga Contenidos [Click acá]. Hay que loguearse para poder verlo.

Los Halcones vienen de ganarle a Oberá TC -el pasado domingo- con un gran rendimiento, en lo que fue su mejor partido de la temporada. Ahora, buscarán estirar su racha ganadora y prolongar el buen juego.

Los dirigidos por Sebastián Torre suman cinco victorias y dos derrotas en esta etapa de competencia. Será importante sumar un nuevo triunfo ya que después tendrá tres compromisos consecutivos fuera de casa.

Torre: "Hace rato que San Isidro está jugando un poco mejor"

El entrenador se mostró muy conforme con el trabajo de su equipo en el último juego y destacó que hace varios encuentros que San Isidro mejoró su rendimiento en cancha. "Si el equipo trabaja y muestra en la cancha esto, es muy bueno, nos da credibilidad. El trabajo garpa, nos da confianza y también nos pone en situación de que en este nivel cualquiera te pueda ganar, sea el último o el primero, pero también que si hacés las cosas bien le podés ganar a cualquiera. Ojalá que no sea efímero y que podamos sostener este rendimiento", sostuvo el DT.

"Me parece que el partido con Ceres fue como una islita, pero ya habíamos demostrado en los últimos tres partidos del año. Hace rato que San Isidro está jugando un poco mejor y elijo quedarme con eso", precisó.

¿Qué pasará con Vittar? Hace ya unas semanas que Milton Vittar entrena con el equipo, tras sufrir la rotura de su tendón de Aquiles en la primera semana de pretemporada. Tras una larga recuperación, Vittar entrena para ponerse a tono y recuperar ritmo. San Isidro hoy tiene completo su cupo de seis fichas mayores con Montes, Barovero, Rupil, Guaita, Zago y Fernández. Así las cosas, el entrenador deberá decidir si corta a alguno de ellos para que ingrese Vittar o bien prescinde de él.

Previa

San Isidro: Joaquín Nóblega, Alejo Montes, Bruno Barovero, Diego Guaita, Martín Cabrera, Ariel Zago, Sergio Rupil, Pablo Fernández, Joaquín Lallana, Agustín Vergara y Tomás Aimaretti . DT: Sebastián Torre.

Ameghino: Alan De La Rua, Jeremías Frontera, Álvaro Caraffa, Tomás Ruiz, Estefano Simondi, Lautaro Fraga, Matías Martínez, Alejandro Alloatti, Juan Abeiro, Abel Aristimuño, Mateo Beigier, Julián Lorca. DT: Pablo Castro.

Arbitros: Maximiliano Moral, Cristian Alfaro y Georgina Larrosa.

Comisionado técnico: Gustavo Tacconi.

Estadio: Severo Robledo.

Hora: 21

Febrero recargado

Domingo 2 – San Isidro vs. Ameghino

Miércoles 5 – Echagüe vs. San Isidro

Domingo 9 – Indepte. de Stgo. del Estero vs. San Isidro

Martes 11 – Salta Basket vs. San Isidro

Viernes 14 – San Isidro vs. Villa San Martín

Domingo 16 – San Isidro vs. Sp. América

Jueves 20 – Rivadavia (Mza) vs. San Isidro

Sábado 29 – Ameghino vs. San Isidro