En vivo: Boca Unidos vs. Chaco For Ever por el Federal A

Boca Unidos de Corrientes recibirá en la noche de este viernes al puntero Chaco For Ever por la 17° fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A, en un partido que comenzará a las 21 en el estadio Leoncio Benítez y será arbitrado por Luis Lobo Medina (Tucumán). Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de República Aurirroja.

El partido también se podrá ver en vivo online en este link de Facebook

Después del triunfo como visitante ante San Martín de Formosa por Copa Argentina, y de cumplir con la fecha libre en la jornada anterior del Federal A, Boca Unidos ya está listo para debutar en la segunda rueda de la competencia.

Además será un partido especial para el conjunto correntino, ya que enfrente tendrá al único puntero que tiene la Zona Norte del Federal A hasta el momento.

Meterse entre los seis primeros equipos de la zona es el primer objetivo a cumplir para los de Claudio Marini, que no tendrá a disposición a su emblema Cristian Núñez, a quien aún le restan tres partidos de suspensión por cumplir.

Además, Matias Sarulyte, una de las dos recientes incorporaciones, no formará parte del equipo porque entrenó diferenciado acusando molestias musculares. También el caso de Miguel Caneo, que trabajó a la par del grupo pero no fue utilizado por el cuerpo técnico en la práctica de fútbol.

Una de las dudas será si apuesta por Ariel Morales en el fondo, o la experiencia de Fernando Alloco. La otra alternativa será adelantar al capitán Leonardo Baroni, incluir a Morales desde el inicio y relegar a Matias Espíndola.

Seguir puntero

Después de la buena victoria como local ante Douglas Haig de Pergamino, Chaco For Ever irá en busca de un triunfo como visitante para seguir afianzándose como líder de la tabla de posiciones. No será para nada sencilla la excursión del Negro, ya que tendrá uno de los duelos más atrapantes que tiene esta jornada.

Dos modificaciones presentaría el conjunto chaqueño para este encuentro, con los ingresos de Humberto Vega y Gaspar Triverio, en lugar de Rodrigo Lechner lesionado y Juan Manuel Ferreyra.

Probables formaciones

Boca Unidos: Jorge Carranza; Rolando Ricardone, Fernando Allocco y Leonardo Baroni; Matías Espíndola, Martín Ojeda, Diego Sánchez Paredes y Rodrigo Migone; Martín Fabro y Gabriel Morales; Antonio Medina.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Humberto Vega, Marcos Fissore, Nicolás Torres y Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Milton Zárate e Ignacio Ruano; Diego Magno y Julio Cáceres.

Estadio: Leoncio Benítez.

Hora: 21.

Con información de Solo Ascenso / República Aurirroja.