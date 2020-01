Frontera: concejal que usó beneficio social se retractó y no renunció a su banca

Este viernes se realizó una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Frontera, donde se trató la conducta de la concejal oficialista Susana Pérez, quien habiendo asumido el 10 de diciembre de 2019 siguió utilizando la Tarjeta Social Alimentaria que otorga el gobierno de Santa Fe. Además, en una de las oportunidades ya había cobrado -el 8 de enero- un porcentual de la dieta de ese mes trabajo, unos 22 mil pesos.

Si bien el miércoles, tras conocerse que hizo uso del bien social siendo concejal, Pérez firmó la renuncia que le solicitó la intendenta Victoria Civalero, este viernes presentó su descargo y decidió retractarse y no renunciar a su banca. En su defensa, sostuvo que fue elegida por el pueblo de Frontera y aseguró que no incurrió en ningún “desorden de conducta”. Agregó que lo ocurrido no fue una falta grave y aseguró que utilizó la tarjeta social porque no había cobrado aún por su labor.

Justificó que la tarjeta la posee porque antes de ser electa concejal trabajaba ganando un sueldo en negro, como doméstica e informó que los $300 del beneficio los utilizaba para comprar leche y azúcar para su hija de 8 años. Aclaró también que es madre soltera.

“La tarjeta la otorga la Provincia, pero nunca obré ni obraré en contra de nadie. Esto se salió fuera de foco”, argumentó la edil y agregó: “Cometí el grave error de comprar dos paquetes de masitas y un kilo de azúcar para mi hija”.

Según los registros probatorios obtenidos por la Municipalidad, el uso del beneficio post asunción fue durante los días 2, 3 y 22 de febrero. En la última oportunidad, Pérez ya había cobrado el proporcional de su dieta. Cabe recordar que un concejal en esta ciudad gana unos $50 mil aproximadamente.

Previo a la sesión en el Concejo, Pérez había escrito un descargo en su cuenta de Facebook, donde concluyó: “Estoy convencida de que será la Justicia la que determine lo realmente ocurrido. Allí voy a recurrir para que mi nombre y mi espacio quede limpio. No soy funcionaria, soy concejal de Frontera, me debo a mi pueblo. Estoy convencida de que fue un acto al menos exagerado y que debo seguir ocupando la banca y luchar por los intereses de los ciudadanos de Frontera que fueron los que me eligieron”.

Primero aceptó la renuncia

Civalero le pidió el miércoles la renuncia a Pérez y explicó que en un principio la edil negó la situación, pero luego la terminó aceptando. “Pérez nos dice que era beneficiaria de la tarjeta en relación a su situación económica previa al 10 de diciembre. Buscamos la documentación desde la Provincia que avale lo que nos decía. Ella además hizo un descargo público de que no había utilizado la tarjeta. Sin embargo, el miércoles obtuvimos los informes y constatamos que faltó a la verdad y la tarjeta fue utilizada”.

Pérez pertenece al Partido Socialista y en relación al frente electoral que se armó en Santa Fe para las elecciones fue convocada en Frontera para conformar una lista de unidad. De esta manera terminó consiguiendo una banca en el espacio de Civalero.

En tanto, la renuncia de la edil quedó archivada este viernes en el Concejo Deliberante y no se descarta que haya un pedido de exclusión del cuerpo legislativo hacia ella, aunque con otros argumentos. Mientras tanto tendrá un bloque unipersonal, el segundo en poco tiempo dentro del cuerpo legislativo, ya que días pasado se fragmentó el justicialismo de Frontera.