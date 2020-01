En Antártida se juega por la camiseta

El club Antártida Argentina inició este miércoles los entrenamientos para conformar el plantel que afrontará la temporada de la Primera B de la Liga Regional de Fútbol. Como ya había adelantado este medio, la institución logró conformar una subcomisión, integrada por ex jugadores e hinchas, y así evitar que las divisiones mayores no dejen de participar de la competencia.

Esta subcomisión pudo contactarse con jugadores, entrenadores y referentes para conformar el cuerpo técnico y comenzar los entrenamientos preparativo. En ese marco, el DT de Primera División Darío Viglianco y el DT de Reserva Matías Barbaglia contaron detalles de la pretemporada del "pingüino".

"Hace desde noviembre que me habían hablado, fue ni bien Antártida descendió, ahí decidieron juntarse para que no se deje de hacer fútbol, en su momento yo estaba en duda porque estaba trabajando en Colonia Marina y la idea era seguir allá, pero hubo un cambio y no continué. Entre reunión y reunión, a ultimo momento, por suerte se decidieron entrar y volvimos al club después de 6 años", contó Viglianco.

En entrenador, que viene de trabajar en El Trébol de El Tío y en Colonia Marina FC, indicó que todo será ad honorem y que los buenos momentos vividos en Antártida fueron los que lo motivaron a regresar. "Es darle una mano al club que en su momento fue un espacio de contención para nosotros, yo eh dado mis primeros pasos como entrenador de arqueros y eh dirigido a la reserva. El club necesitaba una mano y entre todos decidimos apoyar desde este lado", sostuvo.

Que Antártida juegue por la camiseta

Por otro lado, Matías Barbaglia explicó que será su primera experiencia como entrenador luego de alejarse de las canchas en 2019. "Para mí es un desafío que me plantee desde el año pasado cuando deje de jugar. A mitad de año me di cuenta que no tenía mas las mismas ganas de seguir entrenando como jugador y cuando sucedió lo de el descenso, nos hablamos entre nosotros e hicimos énfasis en que Antártida tenía que recuperar el sentido de pertenencia", explicó.

"Queremos que los jugadores se sientan cómodos y vengan a jugar un buen fútbol por eso hablamos enseguida con Darío, por el conocimiento que tenemos de como hace jugar a los equipos que tuvo. Lo que vamos a hacer es tratar de trabajar lo mas similar posible en reserva y en primera, que los jugadores sepan que el objetivo que tenemos es que en Antártida se juegue por la camiseta, que se hagan la idea que es un club de barrio y que se juegue con esa intensidad y esas intenciones. Yo estoy muy contento por la oportunidad que se presentó y vamos a tratar de hacerla con la mayor de las responsabilidades", precisó el DT de la Reserva.







Un grupo con sentido pertenencia

Tanto el grupo que compone la subcomisión como el cuerpo técnico, colaboradores y jugadores son personas identificadas con Antártida que han compartido grupos de trabajo en la institución en temporadas anteriores."Es un plus muy importante, hay una sinergia en todo esto muy grande, desde que empezamos a hablar a jugadores, desde que empezó a correr el rumor de lo que planificábamos, la respuesta fue inmediata porque el club les ha dejado una huella y hoy se ve reflejado. Es importantísimo que todos seamos ex jugadores por más que no hayamos compartido planteles parque por ahí hay jugadores de otras edades o jugadores que no compartimos cancha, pero sí nos conocemos entonces el trato es diferente", explicó.

El cuerpo técnico. Darío Viglianco será DT de Primera, Matías Barbaglia y Gustavo Perret serán sus colaboradores y encargados de la Reserva. Nicolás López será el preparador físico y Julián Lovera como entrenador de arqueros.

La pretemporada

En primera instancia se realizarán pruebas que comenzaron el miércoles y continuarán jueves y viernes a partir de las 20.15 en el estadio del club ubicado en Juan de Garay 4500. "La idea de esta semana es hacer una prueba abierta para los chicos que no sean del club, jugadores libres o que se quieran sumar y los jugadores que ya son del club van a hacer una especie de adaptación con el profe Nicolás. El lunes comenzamos de lleno la pretemporada pensando en el campeonato. Estamos bien, tenemos cinco semanas así que estamos bien con los tiempos", dijo Viglianco.

"Nuestro primer objetivo es hacer fútbol, pero no por eso le vamos a dar la seriedad que corresponde, en San Francisco hay material de sobra para pelear por cosas importantes, pero lo principal era competir, confeccionar un equipo de trabajo entre comisión, cuerpo técnico y jugadores. Después iremos viendo para qué estamos. Uno siempre tiene las aspiraciones altas pero vamos a ir tranquilos", indicó el entrenador.