Daniel Gaido: "Estamos para hacer un papel digno en la categoría, con rivales de experiencia y jerarquía"

El próximo viernes 31 de enero no será un día más para la localidad de Freyre. Ese mismo viernes 9 de Julio Olímpico debutará en el Torneo Regional Amateur, en condición de visitante, ante Racing de Córdoba en su primera experiencia en competencias de AFA.

En ese marco, Daniel Gaido, responsable técnico del plantel "patrio" dialogó con El Periódico y dio detalles de cómo llega su equipo para afrontar la competencia y para dar un paso histórico como institución. El DT tiene una vasta experiencia en competencias de esta envergadura con 9 de Julio de Morteros y viene de consagrarse campeón en 2018 de la Liga Regional con Sociedad Sportiva Devoto.

"Personalmente es algo muy lindo volver a dirigir un Torneo Federal de AFA, la gente del nueve nos hizo la propuesta y enseguida dijimos que sí porque queríamos estar en un torneo de estos, mas allá de que se la primera experiencia de Nueve. Nos tocó un grupo duro y venimos trabajando muy bien de cara al inicio", indicó.

La preparación

En la pretemporada, el "patrio" tuvo rivales de jerarquía pensando en llegar lo mejor posible al debut. Tuvo minutos de fútbol con la reserva de River Plate, 9 de Julio de Rafaela y Ben Hur. "Nos sirvió mucho, 9 de Rafaela y Ben Hur armaron un buen plantel con jugadores del Federal A y B Nacional, la reserva de River ni hablar, nos sirvió mucho no solamente para agarrar ritmo, sino también para corregir errores y darnos cuenta para ver donde estamos parados", señaló el DT.

"Vamos a llegar muy bien al partido del viernes con Racing, estamos convencidos de que llegamos bien y con un equipo para dar pelea, para hacer un papel digno en la categoría que tiene rivales de experiencia y jerarquía", dijo Gaido.

En medio de los trabajos preparativos surgió la incógnita y la participación de 9 de Julio den el torneo estuvo en duda. Eso generó incertidumbre a la hora de incorporar jugadores, pero no cambió la preparación. "Empezamos la pretemporada el 17 de diciembre y nos preparamos para el Federal. Después, surgió la incógnita y por ahí se hizo desprolijo, si bien siempre trabajamos de lunes a sábado y nunca restamos días, tuvimos que frenar todo en cuanto a incorporaciones. Cuando salió la invitación, tuvimos que buscar de nuevo los dos o tres jugadores que nos faltaban, pero en cuanto a preparación siempre nos preparamos conscientes de que podíamos estar y que nos iban a invitar", explicó.







El plantel

El "patrio" tendrá jugadores con experiencia en la categoría y en torneos federales, pero también tendrá jugadores que nunca disputaron este tipo de competencias. En ese sentido el DT explicó que el armado del plantel tuvo un lineamiento en particular.

"La idea fue traer jugadores que nosotros sabíamos que tenían experiencia en federales y jerarquía, gracias a dios pudimos traer a la mayoría de jugadores que tuve en 9 de Morteros, que tienen experiencia. Entonces, la idea es que esos jugadores acompañen a los que hacen su primera experiencia y que no les tenga que pesar, que sumen y se adapten a ellos. Llegaron jugadores interesantes, pero no solo como jugadores sino también como personas porque se armó un grupo muy lindo", indicó el entenador.

Cabe señalar que el "patrio" tiene entre sus filas a los sanfrancisqueños Emiliano Pérez (ex Sportivo Belgrano), Hernán Díaz (ex Antártida Argentina) y Matías Aimar (ex Proyecto Crecer). Además, incorporó a Adelquis Ruffini, Néstor Montiel, Iván Peralta, Nicolás Gaido, Ezequiel Carballo, Carlos Rojas y Jonathan Acosta.

En Freyre, una revolución

Por otro lado, Gaido contó también que el pueblo lo vive de una manera muy especial. "Hay una expectativa enorme porque mas allá del grupo duro que nos tocó, nos tocaron rivales que para una primera experiencia son rivales soñados. Que venga Racing, Las Palmas y 9 de Morteros llena de orgullo a todos los freyrenses, en la comisión hay una linda expectativa, hay mucho ánimo de hacer las cosas bien", señaló.

El viernes en Nueva Italia. 9 de Julio visitará a Racing de Córdoba en el estadio "Miguel Sancho" este viernes a partir de las 21.30. Desde la institución, los hinchas se autoconvocaron para concurrir todos juntos al estadio.