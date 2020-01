Le robaron la moto, también la estafaron pero pudo recuperarla 20 días después

Continúan acrecentándose las víctimas de robos de motos seguidos de estafa, aunque en esta ocasión, pese a perder 11 mil pesos y sufrir angustia por más de 20 días, una joven de barrio Sarmiento pudo recuperar su vehículo gracias a la Policía. La tenía un peligroso delincuente que quedó detenido.

El problema es que las víctimas del robo de motos siguen alimentando la costumbre de recuperarlas por cuenta propia, pese a que la Policía advierte en los riesgos que eso conlleva. En el caso de esta joven, fue la pérdida total de 11 mil pesos en efectivo que quedaron en manos de un embaucador.

El robo y las negociaciones

El 31 de diciembre, Corina-nombre ficticio para proteger a la víctima- había llegado a su vivienda en barrio Sarmiento a eso de las 17 dispuesta a pasar un fin de año en paz, se bajó de su moto Honda Biz 125 cc. para guardar unas cosas y en esos escasos minutos, los delincuentes aprovecharon para llevársela.

Al día siguiente, luego de radicar la denuncia en la Policía y publicar el robo en redes sociales, recibió el llamado del estafador. Fue una llamada directa al WhatsApp que le decía que era propietario de un taller y que unos delincuentes habían ido a ofrecer la moto.

“En mi caso me dijo que tenía un taller, no me especificó el barrio, que le habían ido a ofrecer la moto y que estaba dispuesto a ayudarme a recuperarla, mientras me decía esto me daba detalles de mi moto. Lamentablemente a todos cuando nos roban el único medio de transporte la queremos recuperar y yo publiqué datos en redes sociales y se aprovechan desde ahí”, contó la joven.

El estafador decía que los ladrones pedían 20 mil pesos, cifra que no disponía la víctima. Entre llamada y mensajes, el hombre le pedía que no llame a la Policía, aparentemente no quería problemas porque la gente que había robado la moto era pesada y tenía familia.

La presunta entrega

Luego de varias idas y vueltas y de poder reunir 11 mil pesos, se pactó la supuesta entrega del dinero a cambio de la moto para el 2 de enero a la tardecita. El intermediario puso como lugar de encuentro las canchitas de un club de fútbol en el medio de Frontera.

La pareja de la joven fue a hacer la entrega, dos personas esperaban en una esquina, uno se bajó, retiró el dinero y le dijo que en unos minutos le entregaban la moto. Nunca más apareció.

El muchacho estafado quiso llamar al número del intermediario pero se encontró con que este lo había bloqueado de su celular. Así perdieron todo el dinero que habían juntado.

En manos de un peligroso sujeto

Días más tarde, el 21 de enero, la Policía pudo recuperar la Honda Biz robada que estaba en manos de un joven de 22 años con frondosos antecedentes y su pareja de 18 mientras circulaban por el Interprovincial.

El sujeto fue identificado como “Pachín” Flores, un viejo conocido en el ambiente policial de nuestra ciudad, que tiene en su haber numerosos hechos delictivos, entre ellos varios robos de motocicletas.

El recupero se produjo tras una persecución y una tenaz resistencia por parte de la pareja a ser apresados. Encima, el joven llevaba entre sus prendas un arma de fuego lista para ser disparada, aunque afortunadamente los agentes no le dieron la oportunidad.

Días más tarde, luego de que la moto quedara secuestrada como prueba de la fiscalía contra Flores, Corina tuvo tener devuelta su moto, vivió casi 20 días de angustia.