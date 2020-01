Más de 70 jugadores en la pretemporada de Defensores de Frontera

Este lunes comenzaron los trabajos de pretemporada en Defensores de Frontera con todas las divisiones del club. El Polideportivo de la ciudad lució colmado de jugadores y fue el lugar designado para iniciar los trabajos preparativos.

En las divisiones mayores fueron alrededor de 80 jugadores los que se presentaron al primer entrenamiento, un número sorprendente y que sin dudas evidencia las ganas de participar en este nuevo proyecto, más aún sabiendo que el mismo día -y en el mismo horario- el club La Hidráulica también arrancaba su pretemporada.

Al respecto, el entrenador de Primera División Héctor Vallejo se manifestó muy contento por la cantidad de jóvenes que se acercaron y señaló que en la semana seguramente serán más. "Es muy bueno ver a tantos jugadores que quieren ser parte del nuevo proyecto del Defe de integrar el Grupo B de la Liga Rafaelina. Con sueños para todos esperando que nos vaya bien y con la idea de ser protagonistas, de que el pueblo de Frontera esté contento porque uno apunta siempre a estar en lo mas alto", indicó.

"En esta primera etapa queremos ver qué tipo de jugadores tenemos para ver el equipo que podemos armar, hay una idea proyectada, pero tenemos que ver la parte táctica y de fútbol a que vamos a jugar", agregó.

Cabe señalar que el cuerpo técnico está conformado por Héctor Vallejo, Daniel Cuello, Pablo Figueroa, Gonzalo Trainoni y Claudio Vaudagna.







Compromiso y respeto

Antes del primer entrenamiento, los entrenadores tuvieron una charla con los jugadores. En ellas se explicaron los lineamientos a seguir durante todo el año y la premisas a cumplir. "Lo principal es el respeto y el compromiso, así como el cuerpo técnico lo pone queremos que sea recíproco del otro lado. Estuvimos hablando y aclarando algunos puntos, cuales son nuestras ideas y esperamos que tanto ellos como nosotros nos respetemos durante todo el año", explicó Pablo Figueroa.

"Apuntamos a que Defensores vuelva a los primeros planos, esta es una ciudad que está en puro crecimiento y queremos que el deporte acompañe a la ciudad, por eso pedimos la colaboración de la gente, que se acerque a la cancha, a familiares, vecinos, que el jugador se sienta cómodo y acompañado", agregó.

Las divisiones inferiores también comenzaron los entrenamientos.



Referentes

Por otro lado, Daniel Cuello destacó la importancia de esta nueva experiencia en el plano personal y sostuvo que debe haber sacrificio y humildad para conseguir los objetivos. "Para mí terminó una etapa muy linda que era el baby (ex DT de Deportivo Sebastián), ahora me sumo a esto que es un desafío para nosotros y para el club, somos ex jugadores del club que vinimos aportar un granito de arena como cada jugador que viene a entrenar y esperamos compromiso y humildad. Los jugadores de Primera tiene que ser el ejemplo para las categorías de abajo, hay que trabajar a conciencia y el que tiene ganas de quedarse en el Defe tiene que tomar el compromiso de dedicarse al escudo que va a llevar en el pecho", remarcó.

"Nosotros no tenemos refuerzos porque los refuerzos los llevan de Frontera y de San Francisco. La mayoría de los clubes de Liga regional, Rafaelina, San Martín vienen a buscar jugadores acá, entonces no el podemos envidiar nada a nadie", señaló.

Entre los mejores cuatro. "Vamos a poner todas la ganas para dejar al club bien parado y para cumplir el objetivo a fin de año y estar entre los mejores cuatro. Queremos ser competitivos, no solo queremos participar, queremos competir y poner lo mejor de sí de cada uno para llegar al objetivo", agregó Gonzalo Trainoni.

El clásico

Esta temporada tendrá la particularidad de que habrá clásico con La Hidráulica. Más allá de que en otras épocas hubo clásico en el plano amateur, será la primera vez que se enfrenten dos equipos de la ciudad en una competencia federada. "En nuestra época teníamos el clásico con La Trucha, eran partidos y vivencias con canchas llenas porque donde iba Frontera llenaba la cancha, la gente nos seguía mucho, a las inferiores también, tuvimos buen acompañamiento", recordó Cuello.

"Es algo hermoso. Jugar un clásico con toda la gente y adrenalina que te genera, la experiencia, mas allá de ganarlo o perderlo, son cosas hermosas que te da el fútbol y hoy tenemos la posibilidad de jugarlo de nuevo", agregaron.

"Me gustaría que la gente se porte bien, que no haya desmanes, que los jugadores estén a la altura y que gane el mejor o el que tenga suerte porque esto es fútbol y no una guerra. Es un juego y nada más", indicó.

Por otro lado, Figueroa explicó que irán partido tras partido. "Cuando llegue el clásico esa semana se va a vivir de manera diferente, pero nosotros vamos a apuntar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a afianzarlos y afianzar nuestro juego, de esa manera cuando llegue el clásico para nosotros va a ser mas fácil", expresó.

"Para mí van a ser sensaciones encontradas, porque estuve en La Hidráulica y estoy agradecido a ellos por haberme dejado ser parte por 7 años del club. El día que me toque entrar a la cancha quiero ver que pasa, si me vana insultar como cualquiera o se vana acordar de mis 7 años que trabaje en el club donde siempre trabajé cómodo y siempre me trataron bien. Espero ser reconocido, mas allá del amor que pueda tener uno por el otro club, por haber estado tantos años", dijo Vallejo.

"Queremos agradecer a la comisión por la confianza de habernos sumado al club, de habernos tenido en cuenta para este nuevo comienzo del Defe en la B. Esperemos que nos vaya bien, que tengamos el acompañamiento y el compromiso de los chicos, pero principalmente de la gente, que se arrime a la cancha a alentar por el Defe", concluyó Vallejo.