Frontera: el Concejo tendrá una oposición dividida de ahora en adelante

El Concejo Deliberante de Frontera contará desde este año con una oposición fragmentada, tras la partida de la edil Julia Ríos del bloque Frontera Adelante, que conformaba con los justicialistas Juan Manuel Pastore y Nicolás Palomeque.

Ríos indicó a El Periódico que el quiebre no es “por una cuestión ideológica” sino que tiene que ver con “formas de manejarse y modos” entre ellas y sus ahora excompañeros.

“La decisión tiene que ver con una cuestión de manejos y modos, de cómo entender la política, eso generó diferencias que en nuestro caso particular terminaron pesando. Entonces, por una decisión del jefe de bloque (Pastore) me pidieron que me vaya y terminé armando un bloque unipersonal”, aclaró.

De esta forma, el Concejo tendrá tres bloques: el Frente Progresista Cívico y Social (oficialismo), integrado por Susana Pérez, Claudio Origlia, Oscar Martínez; Frontera Adelante, que es el justicialismo representado por Pastore y Palomeque y el flamante Frente de Todos, con Ríos a la cabeza, quien es concejal desde diciembre de 2017.

Sigue siendo oposición

Ríos aclaró que seguirá siendo oposición y crítica de la gestión de la intendenta Victoria Civalero, sobre la que marcó tres problemas clave que no se logran resolver: la inseguridad, la poca presión de agua y la escasa iluminación en la ciudad más los sucesivos cortes de energía eléctrica.

Asimismo indicó que su bloque unipersonal tendrá una impronta kirchnerista, sector del que viene, y que se encuentra armando un equipo técnico para asesorarse y seguir construyendo desde su espacio.

Al ser consultada sobre si su salida beneficia al oficialismo, Ríos consideró: “Una oposición fragmentada beneficia al oficialismo, pero no creo que perdamos fuerzas. Puede que cierto sector que no sentía representado por un solo espacio de la oposición encuentre representatividad o cierta voz ahora que antes no encontraba. Habrá más pluralidad de voces, antes había vecinos que no concordaban con ciertas figuras políticas”.

¿Qué dijeron Pastore y Palomeque?

En declaraciones a Radio Estación, los excompañeros de Ríos dieron su versión sobre el quiebre y hablaron de “desgaste en la forma de trabajo”. Asimismo indicaron que no hay fisura en el pensamiento ideológico y político.

Pastore y Palomeque aseguraron que la relación comenzó a desgastarse mayormente en el último tiempo y argumentaron que las diferencias de Ríos no solo eran con ellos sino con el grupo de trabajo que colabora con el justicialismo fronterense.

Donde no concordaron con Ríos fue en la forma en que ella debió dar el paso al costado. Estos aseguraron que hubo consenso.