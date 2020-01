Le robaron la plata para el alquiler y vende pizzas para poder pagarlo

Una joven de nuestra ciudad sufrió un robo en su departamento días atrás cuando salió temprano a llevar a su hija de 3 años al médico. En el apuro dejó sin llave la puerta de un patio interno, por donde ingresó el o los delincuentes.

La víctima es Agustina Montenegro, quien vive en la planta baja de un complejo ubicado en Misiones al 1000.

“El martes de la semana pasada me fui tipo 7.30 de mi casa con mi hija de 3 años que cumplía los años y debía hacerle el control médico. En el apuro olvidé cerrar con llave la puerta que da al patio”, relató la joven a El Periódico, quien sostuvo que al llegar demoró en percatarse que le habían robado: “Cuando vuelvo no me di cuenta enseguida que me faltaban cosas hasta que no encuentro 5 mil pesos que estaban guardados en un cajón del aparador de la cocina. Después al revisar me doy cuenta que me faltaba un Direc TV que estaba en patio sin conectar, una computadora y una plancha”.

Montenegro indicó que el dinero estaba destinado para pagar el alquiler, por lo que debió lanzar una venta de pizzas para poder costearlo, pese a que también trabaja: “Yo trabajo pero no me alcanzaba. Por eso lancé la venta de pizzas para poder juntar el dinero del alquiler que con la luz se me va a 7 mil pesos, ya hablé con la inmobiliaria para que me esperen”, explicó.

Sobre el robo, la joven señaló que los delincuentes venían saltando por los patios del complejo: “Calculo que me venían viendo y actuaron cuando se dieron cuenta que me iba”, analizó.

Sobre la venta de las pizzas dijo que va bien, aunque todavía necesita vender más. Ella ofrece Especial a 175 pesos y Común a 165 pesos. Los interesados tienen tiempo hasta el sábado para comprarlas, llamando al 15336472.