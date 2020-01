Comenzó el Seminario de Ingreso de Ingeniería Industrial en el CRES

Este lunes se llevó a cabo el primer encuentro del Seminario de Ingreso de la Carrera de Ingeniería Industrial que se dicta, de manera pública y gratuita, en el Centro Regional de Educación Superior a través de la UTN Facultad Regional San Francisco.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Vice Decano de UTN San Francisco, Ing. Gabriel Cerutti, del coordinador del CRES, Lic. Germán Fassetta y de la coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial, Ing. Carolina Apendino.

“Es una alegría recibir a los representantes de UTN San Francisco, puesto que además de ser autoridades de la universidad son amigos de la casa. Estamos en permanente contacto y siempre trabajando en este proyecto”, expresó Fassetta destacando el apoyo de la Facultad Regional.

Asimismo, el coordinador del CRES agradeció la presencia de los estudiantes y sostuvo: “Como CRES para nosotros es un día muy importante por recibir este seminario de ingreso a Ingeniería Industrial. Es significativo que sepan que están acá, teniendo a la UTN tan cerca, gracias a un gesto institucional que tiene que ver con el acompañamiento que hizo UTN para poder concretar este Centro Regional de Educación Superior y sumar esta carrera de Ingeniería Industrial, que tranquilamente la podrían estar cursando a poquitas cuadras. Sin embargo esa casa de altos estudios, por decisión de sus autoridades, entre ellas del Ing. Alberto Toloza, ha decidido acompañarnos y contribuir en la consolidación de nuestra institución".

Acto seguido añadió: “Este proyecto nació en 2013 con carreras de la Universidad Nacional de Villa María, y desde el año pasado contamos además con esta propuesta académica de UTN San Francisco que, conjuntamente con la de UNVM, son absolutamente transformadoras para la ciudad y la región".







Y tras agradecer el permanente acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco en el proceso, apuntó: “A nosotros nos llena de orgullo y compromiso para poder estar a la altura de lo que demanda está gestión".

A su turno Apendino resaltó: “Si bien voy a ser el nexo entre UTN y el CRES, los profesores también los van a acompañar en este equipo. Hoy arranca el Seminario, que los presenta a ustedes en la vida universitaria. Ustedes hoy arrancan su carrera profesional y es muy importante que cursen y se presenten a los exámenes, porque esto los ayuda a insertarse”.

Y sumó: “Quiero felicitarlos por haber elegido el Cres, por haber elegido la UTN, por haber elegido la universidad pública y gratuita. Como consejo siempre trato de decirles que no se queden. Van a surgir un montón de dudas, de trabas en el camino pero no se queden. Nadie dijo que va a ser fácil. Algunos van a tener más facilidad, otros no, pero todos lo pueden hacer si le ponen empeño y compromiso”.

“Asumimos el compromiso de formarlos”

Sobre el final, el Vice Decano Gabriel Cerutti subrayó: “Para nosotros el Seminario de ingreso es una de las actividades más importantes que tiene la Facultad porque tiene un componente muy significativo. Ustedes comienzan a transitar hoy un camino que se denomina la vida universitaria, hoy ustedes se empiezan a sentir, o deberían hacerlo, como estudiantes universitarios con lo que eso conlleva”.

“Desde el CRES y UTN asumimos el compromiso de formarlos, de acompañarlos en ese proceso, de brindarles la capacitación que ustedes necesitan, para que cuando culmine este proceso dentro de unos pocos años puedan decir ‘me siento en condiciones de poder desarrollarme profesionalmente y poder ejercer esta carrera que tanto me brindó y para la cual me preparé’”, concluyó