Destrozos y robos en una peluquería de barrio San Martín

Una peluquería fue blanco de delincuentes en la madrugada de este lunes, cuando desconocidos rompieron la vidriera y una vez dentro del local sustrajeron dos máquinas de cortar cabello, un secador y la suma de $1.800.

La víctima es Gustavo Yocco, propietario de la "Peluquería Gustavo", ubicada en avenida 9 de Septiembre 2023, en barrio San Martín de nuestra ciudad, quien en diálogo con La Voz de San Justo sostuvo “no me queda otra que resignarme porque no es la primera vez que me toca". Según dijo, el total de lo robado asciende a 12.000 pesos.

La víctima agregó que ahora debe esperar más de un mes para reponer el vidrio porque le dijeron que hay demora en las entregas. Mientras tanto colocó una madera y debió contratar seguridad privada.