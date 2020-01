Matías Garetto: "Es un gran desafío, ojalá que este 2020 sea exitoso para nosotros"

Tras la salida de Flavio Galoppo como entrenador de las divisiones mayores, la subcomisión de hockey de Antártida Argentina confirmó a un hombre de la casa para que se haga cargo de la dirección técnica de la rama de federadas en 2020.

Se trata de Matías Garetto, quién hasta el 2019 se desempeñaba como entrenador de las divisiones juveniles y es un ex jugador -por ahora- de la rama masculina del "pingüino". Garetto dialogó con El Periódico y contó las sensaciones de tomar este nuevo desafío en su carrera.

"Las sensaciones son un poco raras porque no lo esperaba. Mi idea era seguir un año mas al frente del plantel juvenil, pero bueno, es una oportunidad que me brindó la subcomisión de estar al frente del plantel de mayores. Tuvimos una charla y les dije que sí. Las expectativas son las mejores, vamos a tratar de mantener la misma base del año pasado, trataremos de seguir jugado de al misma manera, con un grupo estable y unido como el año pasado y esperamos que se aun año con éxito para nosotros", señaló el flamante DT.

Será un reto importante para Garetto puesto que en 2019 Antártida tuvo un gran desempeño en la temporada, sobre todo en quinta división (tetracampeón), intermedia (campeón) y en primera (subcampeón). "Es un desafío muy grande porque quedó una vara muy alta. El trabajo de Flavio (Galoppo) ah sido excelente así que trataremos de seguir por el mismo camino, de mantenernos lo mas arriba posible. Para mí es un desafío importante y lindo, obviamente trataremos de aspirar a más", sostuvo.

La pretemporada

Los trabajos de pretemporada comenzarán el lunes 3 de febrero en el predio de cl lub ubicado en calle Juan de Garay 4500. "La base es la misma del año pasado, salvo algunas bajas porque hay algunas jugadoras que por distintos motivos, principalmente por estudio, se van a Córdoba y creemos que en la primera mitad del campeonato no contaríamos con ellas, pero dentro de todo la base sería la misma. Hasta podríamos tener algunas incorporaciones mas de Córdoba y de San Francisco también", explicó.

Garetto estará acompañado por Emanuel Boero como ayudante técnico y Román Piumatti como preparador físico. "La idea es que Emanuel tome las decisiones en sexta e intermedia y yo quinta y primera, también se suma Román Piumatti que será profe de las juveniles también... cuando se planteó la idea se nos ocurrió el nombre de Román porque es una persona que está en el club, encargado del gimnasio, conoce muchísimo y podemos hacer un seguimiento de las chicas en todo momento", señaló Garetto.

El 3 de febrero arrancan los entrenamientos para todas las categorías - Juveniles (octava y séptima): lunes, martes, jueves y viernes de 19 hs a 21 hs. - Mayores (sexta, quinta, intermedia y primera): lunes, martes, jueves y viernes ed 20.30 hs a 21.30 hs. - Caballeros y Liga Local: lunes, miércoles y viernes de 21 hs a 23 hs.

El aguante a los muchachos

Por otro lado, el DT explicó que aún no tiene definido si continuará ligado al hockey masculino del club. Si bien en la temporada pasado no fue parte del plantel competitivo acompañó al grupo desde afuera. "Me tomé el año, no quise jugar porque tenia las juveniles y me demandaba más tiempo. Estar al frente de las mayores, desde sexta hasta primera va demandar mas tiempo que antes. No sé si seguiré jugando, no lo tengo decidido, pero sí siguiéndolos como hice el año pasado y dando una mano en lo que haga falta, eso seguro", añadió.

En el cierre, Garetto agradeció a la subcomisión del club por esta oportunidad. "Espero que este 2020 sea con muchos éxitos para nosotros", concluyó.