Macri, sobre los mercados: "Yo siempre decía, un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda"

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en público el pasado fin de semana tras dejar el Gobierno en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones. Allí, hizo un balance de su gestión y aseguró: "Yo siempre decía, cuidado que yo conozco los mercados, un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda".

"Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas", expresó Macri en un video que subieron a la red social Twitter usuarios que difunden información sobre el ex mandatario.

Mauricio Macri volvió a mostrarse tras dejar el poder el 10 de diciembre de 2019 y estuvo en una charla con vecinos y allegados a Juntos por el Cambio.

En ese registro, el ex mandatario se muestra rodeado de dirigentes y militantes, y les habla de los últimos meses de su gobierno y recuerda que advertía que había que ser respetuosos de los mercados, porque "un día no te dan más plata".

"No, tranquilo, hay que seguir me decían", relató y aseguró: "No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, pasé un año y medio que fue una pesadilla. El dólar para acá, el dólar para allá...encima tuve que decirles calma, sin saber si iba a parar", expresó en alusión a la crisis desatada durante su gobierno en mayo de 2018.

“La verdad de los últimos 30 días, a pesar de estar física y anímicamente destruido, después de ese ese año y medio, fue una experiencia increíble. En un momento me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba. Era impresionante lo que sentíamos y llorábamos... Eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001", reflexionó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país.