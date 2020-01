Lo que le queda a Sportivo Belgrano en la temporada

La "verde" tiene por delante ocho partidos en condición de visitante -uno por Copa Argentina- y seis en el Oscar C. Boero. En lo inmediato disputará dos compromisos consecutivos fuera de casa. Mirá lo que se le viene a Sportivo.

Sportivo Belgrano comenzó el pasado sábado a disputar la segunda rueda de la fase inicial del Torneo Federal A. Fue con un empate ante Sportivo Las Parejas en condición de local y no pudo aprovechar para escalar posiciones en la tabla.

Ahora, el equipo de Carlos Mazzola tiene en lo inmediato dos compromisos fuera de casa que serán pruebas importantes de cara a lo que viene. Primero, visitará al escolta Atlético Güemes que disputó 7 encuentros en su casa (sin contar partidos de Copa) donde ganó 5 y perdió 2 (ante Unión y Sportivo Las Parejas) con 10 goles a favor y 6 en contra.

Luego, deberá completar el cruce de Copa Argentina ante Unión de Sunchales, también fuera de casa. Aquí la "verde" tiene la ventaja conseguida en el Boero el pasado domingo 19 de enero por 1-0. El sistema de clasificación es el mismo que se utiliza en la Copa Libertadores: en caso de empate en el global avanza el equipo que más goles haya anotado de visitante.

Lo que le queda en la temporada:

Visitante: Atlético Güemes, Unión de Sunchales (Copa Argentina), Douglas Haig, Chaco For Ever, Unión de Sunchales (Federal A), Def. de Belgrano (Va. Ramallo), Juv. Unida (G), San Martín (Formosa).

Local: Depro, Boca Unidos, Crucero del Norte, Gimnasia (ER), Central Norte y Sarmiento.







EL FIXTURE

Sábado 1 de febrero - FECHA 17: Atl. Güemes vs Sportivo Belgrano

Miércoles 5 de febrero - Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano (Copa Argentina)

Domingo 9 de febrero - FECHA 18: Sportivo Belgrano vs Depro

Domingo 16 de febrero - FECHA 19: Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

Domingo 23 de febrero - FECHA 20: Sportivo Belgrano vs Boca Unidos

Domingo 1 de marzo - FECHA 21: Chaco For Ever vs Sportivo Belgrano

Sábado 7 de marzo - FECHA 22: Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte

Domingo 15 de marzo - FECHA 23: Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano

Domingo 22 de marzo - FECHA 24: LIBRE

Domingo 29 de marzo - FECHA 25: Sportivo Belgrano vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Domingo 5 de abril - FECHA 26: Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sportivo Belgrano

Domingo 12 de abril - FECHA 27: Sportivo Belgrano vs Central Norte

Domingo 19 de abril - FECHA 28: Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sportivo Belgrano

Domingo 26 de abril - FECHA 29: Sportivo Belgrano vs Sarmiento

Domingo 3 de mayo - FECHA 30: San Martín (Formosa) vs Sportivo Belgrano





Con información de Ascenso del Interior