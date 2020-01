No respetar el estacionamiento medido sigue al tope de las infracciones de tránsito

Desde el año 2014 en San Francisco hay algo que no cambia en materia de tránsito. El mayor porcentaje de actas labradas pertenece a conductores que incumplen con el estacionamiento medido en nuestra ciudad.

El 2019, según datos aportados por la Secretaría de Gobierno municipal -que difundió el canal local-, el 44% de las actas representó infracciones que tienen que ver con este punto, al no colocarse el llavero como corresponde o no estar registrado al sistema. A esta infracción le siguen las clásicas: no utilizar el casco tanto el conductor de motocicleta como su acompañante; el mal estacionamiento; el uso del celular mientras se conduce; no llevar licencia de conducir y cruzar el semáforo en rojo, entre otras.

Que siga siendo la mayor inconducta no respetar el sistema de estacionamiento medido llama la atención porque desde septiembre pasado comenzaron a regir diversos cambios, entre ellos: el aumento en el costo de la hora (12 pesos), la obligación de tener saldo a favor en la cuenta para poder estacionar y el aumento del ticket por no usar el sistema y que se puede abonar durante los cinco días siguientes. Antes costaba $10, ahora la pena equivale a tres litros de nafta súper.

Cabe destacar que durante el 2019 se labraron alrededor de 44.000 actas, un promedio de 120 por día aproximadamente, de las cuales 21.400 fueron por estacionamiento medido. Asimismo, no todas las actas se convierten en multas, sino que previo a eso son analizadas por el Juzgado de Faltas. Además, los vecinos involucrados en ellas pueden recurrirlas presentando su descargo, aunque el nivel de éxito no es tan alto.

Otras infracciones

El no uso del casco reglamentario en los motociclistas (conductores y acompañantes) es la segunda infracción en el ranking. En el año, se labraron casi 10.000 actas, representando el 17%; siguiéndole el mal estacionamiento, 11% y el uso del celular mientras se conduce, que representó el 5%.

Costo de las multas

De acuerdo al artículo 13 de la ordenanza 6.428, sobre el Código Municipal de Faltas de San Francisco, el valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas “Unidades de Multa” (UM), cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público, por parte del Automóvil Club Argentino de San Francisco, de un litro de nafta súper. En la actualidad está en $59,34.

Así, de acuerdo a lo que establece la norma, quien incumpla el estacionamiento medido será sancionado con una multa cuyo mínimo se fija en 20 a 200 U.M. En pesos, de 1186 a 11.868. Cuando la falta fuere cometida haciendo uso indebido de un "permiso de libre estacionamiento y/o circulación" el monto de la sanción se elevará al doble.

Respecto a la falta de casco, en 2018, un año marcado por una gran cantidad de muertes de motociclistas, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación al artículo 101 de la ordenanza 6.780 que regula las sanciones a los motociclistas que circulen sin utilizar casco de protección reglamentario. Así, la primera multa pasó a costar 20 UM; la segunda, 70 UM; la tercera, 120 UM; y desde la cuarta en adelante, se duplica el monto aplicado en la última infracción. En pesos, 1186, 4153 y 7120 respectivamente.

El que estacionare en lugares prohibidos o en forma indebida o antirreglamentaria será sancionado con una multa de entre 20 y 200 UM. Se podrá ordenar la retención del vehículo en caso de que éste obstruya la libre circulación vehicular y/o garajes. En pesos, de 1186 a 11.868.

Respecto al uso de teléfono celular al conducir, quien lo hiciese y fuera observado por la Policía Municipal, será sancionado con multa de entre 50 y 500 UM. En pesos, de 2967 a 29.670. Si la misma falta se cometiera en tres oportunidades durante el transcurso de un año aniversario, la autoridad de juzgamiento podrá disponer, además, la inhabilitación para conducir por el término de hasta un año.