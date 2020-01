Sebastián Torre: "Hace rato que San Isidro está jugando un poco mejor"

San Isidro ganó un partido importante ante Oberá TC, uno de los invictos que tenía la fase de conferencia en la Liga Argentina, y su entrenador Sebastián Torre se mostró contento por el rendimiento del equipo, aunque señaló también que sigue habiendo cosas por corregir.

"Me parece que el resultado del primer tiempo no fue justo, tendríamos que haber estado arriba por más puntos. Fue negligencia que Oberá esté tan cerca, el tercer cuarto jugamos excelentemente bien y el último cuarto resistimos. Entonces, si un equipo al puntero le resiste, eso habla bien de nosotros, hay que tener la capacidad de reversibilidad, las cosas no salían y tuvimos temple para cerrarlo", indicó el DT.

"Hubo comunión con la gente"

Torre destacó el trabajo de los jugadores y se mostró muy contento por la reacción de la gente. "En líneas generales que vos le saques 14 puntos a un equipo al que nadie se lo había hecho, al menos hace 14 partidos, es importantísimo, después no solo Oberá, sino que cualquier rival te puede poner en jaque. Lo importante es que se ganó, que se jugó bien y creo que hoy encontramos simbiosis con la gente, la gente se fue contenta porque ganamos, se venía Oberá y la gente alentó. Es un dia especial, hubo comunión con al gente y eso está bueno", sostuvo.

Autocrítico. "Para corregir hay muchas cosas, yo ya estoy pensando en las cosas que hicimos mal, los entrenadores somos así, pero por lo menos hoy disfruto. Soy muy autocrítico siempre, doy la cara siempre, me enojo siempre, hoy tengo mis cosas también pero prefiero quedarme con el festejo, nos lo merecemos, jugamos mejor", dijo Torre.

"Hace rato que San Isidro está jugando un poco mejor"

Este triunfo fortalece al equipo en lo anímico y le da la posibilidad de llegar al próximo compromiso -ante Ameghino- con mayor confianza. "Si el equipo trabaja y muestra en la cancha esto, es muy bueno, nos da credibilidad. El trabajo garpa, nos da confianza y también nos pone en situación de que en este nivel cualquiera te pueda ganar, sea el último o el primero, pero también si haces las cosas bien le podes ganar a cualquiera. Ojalá que no sea efímero y que podamos sostener este rendimiento", sostuvo el DT.

"Me parece que el partido con Ceres fue como una islita, pero habíamos demostrado en los últimos tres partidos del año. Hace rato que San Isidro está jugando un poco mejor y elijo quedarme con eso, para trabajar tenemos toda una semana , hoy felicito a los jugadores públicamente", precisó.