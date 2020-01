Carlos Mazzola: "Lo positivo y lo negativo estuvo en los dos arcos"

Sportivo Belgrano igualó en cero ante Sportivo Las Parejas en la reanudación del Federal A, resultado que dejó un sabor amargo porque era un rival directo en la lucha por seguir prendido y porque tuvo algunas -pocas- chances de ganarlo pero no las aprovechó.

En ese marco, el entrenador no se mostró conforme del todo con el rendimiento del equipo, aunque destacó el trabajo de la defensa y el hecho de no recibir goles. "Tengo sensaciones encontradas porque no se ganó, se defendió bien pero no bastó para ganar el partido. Tuvimos más llegadas en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo fue muy opaco. Fueron llegadas muy aisladas, tanto de uno como de otro. Pasa que esto sucedió porque había muchos duelos en todos los sectores, marcajes contra marcajes, fue muy táctico el partido y a los ojos de los cronistas, y de la gente que necesitaba ver al equipo ganar obviamente quedó esa sensacion rara. No lo podemos desconocer", señaló.

"Nos planteamos que la jornada termine 20 a 19 en puntos, buscabamos superarlos en la tabla, pero se terminó dando este partido. Hubieramos querido que el desarrollo sea de otra manera, que el partido se nos pueda abrir. Pero el rival juega y cuando los partidos se dan de esta manera, cuando cuesta así, terminás obteniendo un punto que puede servir para lo que viene", agregó Mazzola.

Lo positivo y lo negativo

Mazzola detacó el trabajo de la defensa y sostuvo que el déficit del equipo estuvo en ataque. "Lo positivo y lo negativo estuvo en los dos arcos, no estoy hablando de defensores o de delanteros, de equipo atacando y de equipo defendiendo, fue muy claro y evidente. Fue tan parejo el desarrollo en cada acción que hubo muy pocas jugadas, fueron muy claras, pero fueron muy pocas, hay que corregir eso en ataque y sin dudas cuando no nos hacen goles el equipo se va bien", expresó.