Miralo en vivo: Camioneros vs Deportivo Madryn por el Federal A

Deportivo Camioneros recibirá en la tarde de este domingo a Deportivo Madryn por la 16° fecha del Torneo Federal A 2020, en un juego que comenzará a las 17 en el estadio Hugo Moyano y será arbitrado por Fabricio Llobet. El partido se podrá ver en vivo online por Youtube en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de Deportivo Camioneros.

El elenco sindical viene de obtener una alegría más que importante: logró meterse en el cuadro principal de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Círculo Deportivo de Otamendi.

Con respecto a este encuentro, el DT Abel Alves realizará modificaciones en el once inicial: no estarán ni Jonathan Argañaraz ni. Laureano Tello. Si bien sus reemplazantes no están confirmados, podrían ser Facundo Ardiles y Braian Musarella.

Seguir bien

Luego de haber superado a Sol de Mayo en la fase preliminar regional de Copa Argentina, los madrynenses buscarán empezar con el pie derecho el inicio de la competencia oficial ante un equipo al cual, en el único enfrentamiento que tuvieron en Puerto Madryn, igualaron sin goles.

Para este compromiso, el entrenador del elenco portuario dispondrá desde el arranque con su flamante refuerzo. Mateo Acosta hará su debut como titular en lugar de Sebastián Jeldres y será la única variante que presentará.

Probables formaciones



Deportivo Camioneros: Agustín Gómez; Facundo Ardiles, Cristian Stelle, Matías Lozano, José Cesarini; Braian Musarella, Marcelo Benítez, Gonzalo Baglivo, Matías González; Facundo Suárez y Jorge González.

Deportivo Madryn: Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Matías Presentado, Cristian González, Fabricio Elgorriaga; Alejo Distaulo, Fabio Giménez, Leandro Becerra, Julio Zuñiga; Ramiro Maldonado y Mateo Acosta.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.