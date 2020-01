En vivo: Círculo Deportivo vs. Olimpo Bahía Blanca por el Federal A

En la reanudación de la competencia tras el receso de verano, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi recibirá en la tarde de este domingo a Olimpo de Bahía Blanca por la 16° fecha de la zona sur del Torneo Federal A 2020, en un partido que se disputará a partir de las 17:30 y con el arbitraje de Lucas Novelli.

El partido será transmitido en vivo online en este link de Noticias de Olimpo y se podrá ver en vivo online en esta página a la hora del comienzo.

El elenco Papero viene de sufrir un duro golpe frente a Deportivo Camioneros, quien lo eliminó de la Copa Argentina en la tanda de penales y lo dejó a las puertas de escribir una nueva página en su historia.

Para este encuentro, Alexis Matteo, DT del conjunto de Otamendi, no confirmó aún el equipo, pero se estima que sería similar al que salió a jugar la revancha en General Rodríguez hace algunos días.

Salir del fondo

Con apenas 12 puntos y compartiendo el último puesto con Juventud Unida Universitario de San Luis, el aurinegro necesita cambiar la imagen desde el comienzo de 2020.

Para esta segunda fase sumó al defensor Yago Piro (ex Independiente Petrolero de Bolivia) y al mediocampista central Lucas Argüello (Chaco For Ever). En contrapartida, se fueron Sergio Sánchez (arregló en San Martín de Formosa), Said Llambay, Luis Vergara, Joaquín Galván y Matías Mayer.

El entrenador Pedro Dechat no podrá contar con el atacante Fabricio Lenci, quien fue expulsado en la última fecha del 2019 ante Juventud Unida de San Luis.

Probables formaciones

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Bruno Cabrera, Gastón García, Sebastián Corti; Nahuel Pájaro, Mariano Buzzini, Enzo Vértiz, Francisco Leonardo; Ever Ullúa y Juan Manuel Lazaneo.

Olimpo de Bahía Blanca: P. Fernández; Piro, Capararo; Pfund, Ferreyra; López Macri, Argüello, G. Mendoza, L. Salas; B. Guille y A. Rodríguez.

Hora: 17:30.

Con información de Solo Ascenso y La Nueva Provincia.