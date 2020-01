En vivo: Argentino de Quilmes vs. San Telmo por la Primera B

Argentino de Quilmes recibirá en la tarde de este sábado a San Telmo por la 1º fecha del torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 17:05 en La Barranca Quilmeña y que será dirigido por el árbitro Maximiliano Ramírez.

El Mate realizó una muy buena pretemporada, y en lo que respecta al mercado de pases, incorporó dos refuerzos: Marcelo Vidal y Agustín Briones.

Además tuvo varias bajas: Matías Correa, Nicolás Lovato, Ramón Borda, Ezequiel Cardozo, Sebastián Arias, Lihué Prichoda, Brian Duarte y Jorge Coria.

Para lo que será el debut en el torneo, Pedro Monzón tiene ya todo definido, manteniendo el equipo que venció en el último amistoso a Claypole, con Vidal entre los titulares.

Estrena DT

San Telmo visitará al Mate con el debut de Pablo Frontini como entrenador. El Candombero sufrió la partida de Fabián Lisa antes de comenzar la pretemporada, por lo que la dirigencia debió contratar un nuevo DT, y sin irse lejos, llegó a un acuerdo con Frontini para hacerse cargo del equipo.

Como refuerzos, llegaron Sebastián Ibars y Eric Aparicio.



El flamante entrenador no definió el equipo, cosa que ocurrirá en la charla técnica. Tomando como referencia el último amistoso ante All Boys, no se esperan demasiados cambios.

Probables formaciones

Argentino de Quilmes: Adrián Lgeuizamón; Elías Martínez, Nicolás Monserrat, Diego Molina, Nahuel Figueredo; Leonel Barrios, Enzo Zárate, Marcelo Vidal, Agustín Graneros; Iván Sandoval y Julián Vivas.

San Telmo: SPedro Formosa; Lucas Arce, Leandro Hertel, Rodrigo Callegari Torre, José Ramirez Agudelo; Gabriel Robledo, Damián toledo, Federico Freire, Gonzalo Ronconi; Lucas Farías y Fabián Castillo.

Con información de Solo Ascenso.