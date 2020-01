Seguilo en vivo: Villa San Carlos vs. Los Andes por la Primera B

Fecha N°1 - Villa San Carlos- Los Andes - PRIMERA B 2019/20 MEDIOS PARTIDARIOS UNIDOS Hace 8 años, cuando estaban prohibidos los hinchas visitantes comenzamos a hacer streaming. TyC Sports no lo hacía. No sabía cómo hacerlo. Pero un día puso plata y aprendió. Y otro se interesó en hacerlo. Y otro fue con su plata a AFA a decir que nosotros no podíamos hacerlo más. Por eso se formó Medios Partidarios Unidos, para luchar por lo que nos ganamos con esfuerzo, trabajo y dedicación. La lucha continúa. NI un paso atrás. #Donaciones || AYUDANOS A SEGUIR Necesitamos de vos para poder seguir llevándote la mejor calidad de imagen del Club Atlético Los Andes juegue donde juegue. Es por eso que te pedimos nos des una mano para que Vivo por Los Andes sigue creciendo. Si querés donarnos entra en este link http://vivoporlosandes.com.ar/donaciones/ Querés recibir info del #Milrayitas toda la semana? Ingresá a nuestro grupo de difusión de whatsapp aquí: https://chat.whatsapp.com/BIPJJZOsjeBDp5etQ9y2P9