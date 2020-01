Tras un 2019 “duro”, Bomberos redobla esfuerzos en un nuevo año

El presidente y jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios San Francisco, Darío Muratore y Hobey Salvático, respectivamente, realizaron un balance del 2019 en lo que respecta a la institución en varios sentidos, además de informar los proyectos y objetivos propuestos para este nuevo año.

Muratore valoró el equipo de trabajo y aclaró sentirse “muy cómodo”, destacando lo que se hace tanto a nivel comisión directiva, cuerpo activo, División Seguridad, empleados administrativos, cobradores, prensa y difusión, sección de socios o eventos y las demás áreas que integran la institución: “Nosotros tenemos un solo objetivo, trabajar para la comunidad de San Francisco. En este tiempo al mando, nuestra impronta se ha cumplido y hemos logrado seguir creciendo”, aseguró.

En cuanto al balance del año pasado, Salvático destacó que se efectuaron “inversiones muy importantes” como lo fueron la compra de 12 trajes estructurales para el cuerpo femenino y 25 equipos para incendios forestales. También la compra de un nuevo vehículo que se va a sumar al total de unidades poniéndose a disposición del cuartel central y del Destacamento Roque Delgado como una unidad de logística.

Asimismo, se culminó con la obra de vestuarios para damas del Cuerpo Activo. La infraestructura dispone de baños y lavaderos incluidos, para que “estén en las mismas condiciones que el cuerpo masculino”, resaltó Salvatico.

“Dentro de las obras tenemos la remodelación de la escuela de Aspirantes Menores. Realizamos vestuario para los varones, como así también renovamos sus aulas. Se han ampliado y modernizado para que puedan usarlas para capacitación, contando con la última tecnología”, agregó el jefe del Cuerpo Activo.







Enfrentar la crisis económica como institución

Respecto a la situación económica, Muratore explicó que el 2019 “fue un año duro que nos ha hecho redoblar esfuerzos”.

“La recesión, sobre todo, se vio reflejada en una alarmante baja de socios que se dio durante mediados del 2019. Tuvimos que reorganizar el área. Tenemos un nuevo equipo de promotores que ya están en la calle y hemos puesto énfasis y logramos equilibrar la balanza. Hoy podemos decir que estamos empezando a ganar, consiguiendo nuevos socios, generando nuevos beneficios para ellos”, aclaró el Presidente.

Además, agregó: “Estamos siempre agradecidos con los socios, ellos son la herramienta que nos permite vivir día a día. La institución tiene un costo fijo de más de 800 mil pesos por mes y si no tuviéramos su aporte, no podríamos pensar en inversiones, ni en mejorar, ni en crecer. No solo le debemos el aporte económico, sino la confianza que nos tienen”.

Por último, Muratore dijo que desde cada subcomisión se han buscado “nuevas alternativas” para “potenciar las unidades estrategias de juntar dinero”. De igual modo, a pesar de las dificultades, se continuaron con las financiaciones en las distintas áreas. “Lo más importante, que no debo perder de vista, es la inversión que se sigue haciendo en capacitación. No es tangible, tampoco se puede mostrar, pero creemos que capacitación es igual a profesionalización. Quizás, la única forma que haya para mejorar es capacitarnos constantemente”, señaló.

Renovación de cargos

En el mes de septiembre de este año se llevará a cabo una nueva Asamblea General Ordinaria para renovar autoridades. Sobre la finalización de su mandato, el presidente de la institución manifestó: “Culmina mi cargo como presidente, sin la posibilidad de renovar. Veremos de esta Comisión Directiva quienes serán los indicados para tomar las riendas. Considero que no va a ser algo difícil ni que se note, porque tenemos una forma de pensar y de trabajar que logramos fusionar entre todos”. Para concluir, manifestó: “Por supuesto, los cargos vendrán con nueva impronta, ganas, logros y mejores objetivos. No tengo ninguna duda”, concluyó Muratore.