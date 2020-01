Deporte, actividad física y un lugar de encuentro

Más de 10 años Inés Quilez de Monges (73), de barrio San Martín, contó que lleva más de 10 años utilizando las instalaciones. Comenzó cuando el gimnasio municipal estaba ubicado sobre calle 25 de Mayo (Cedem). “Lo que yo hago es más que todo cinta y bicicleta, es lo que más necesita uno para el ritmo cardiaco y todo lo que los profes nos enseñan, trabajos de piernas, brazos. Hace bien al organismo”, relató. “El grupo es muy agradable, nos conocemos todos desde hace tiempo, charlamos, no tanto porque hay que moverse”, dijo entre risas. “Los profes son muy amorosos. A mí me gusta mucho venir, después cuando empezás si no venís es como que te falta algo”, señaló. “No es tan costoso, es para todos los bolsillos y todas las edades, todo el mundo lo necesita y hay gente que no puede pagar un gimnasio, por eso es tan importante esto. Sobre todo, para nosotros, los abuelitos”, concluyó.