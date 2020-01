Denuncian hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en despacho de ex funcionario nacional

Los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del Matías Kulfas, denunciaron el hallazgo de un sobre con u$s10.000 en un escritorio de una dependencia de la cartera. El dinero fue encontrado en el despacho un ex funcionario que respondía al ex ministro de Producción Francisco Cabrera, uno de los hombres de confianza del ex presidente Mauricio Macri.



El sobre en cuestión fue hallado en el fondo de una cajonera en una oficina que funciona bajo la órbita del ministerio fuera de la sede central de la cartera. Fuentes oficiales señalaron que la oficina pertenecía al ex funcionario Rodrigo Sbarra, quien fuera ex secretario de Coordinación.



Sbarra era un colaborador cercano del ex ministro de Producción Francisco Cabrera, que siguió en funciones cuando Dante Sica quedó a cargo del Ministerio.

Seguridad

Según reveló Infobae, la oficina de Sbarra contaba con inusuales medidas de seguridad que no se verifican en otras oficinas del edificio, tales como acceso con huella digital, cámaras de seguridad o una doble puerta para el acceso. El sobre con dinero fue encontrado en los fondos de una cajonera.

En el lugar donde apareció el dinero, también se habrían encontrado otros papeles en los que figuraban cifras en pesos y en dólares. En el plano temporal figuraba escrito como fecha el mes de noviembre.

La causa cayó en el juzgado del juez Federal Julián Ercolini, quien está de turno durante la feria. El magistrado -según fuentes judiciales- corrió vista del caso al fiscal Gerardo Pollicita. La intención de los funcionarios es que a través de la investigación judicial se determine el origen del dinero y cuál sería su destino.

Sbarra es economista y trabajó en el ministerio hasta los primero días de diciembre cuando dejó la función pública. En tanto, la Secretaria de Coordinación que estaba a a su cargo ya no funciona y fue reemplazada por la Dirección General Administrativa con la llegada del nuevo Gobierno.

La respuesta

Al conocerse la noticia, el ex funcionario Sbarra reaccionó de inmediato a través de su cuenta en la red social Twitter. “Buen nivel de opereta, eh. Dios mio”, fue el escueto mensaje que envió a los pocos minutos de que trascendiese la información.