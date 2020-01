“A los callejeros los debemos cuidar entre todos”

“Quiero contarles lo hermoso que me pasó ayer a la mañana-escribió Jorge Picco, un vecino de nuestra ciudad en su cuenta de Facebook-; fui al Instituto de Diagnóstico y cuando entro hay un perro callejero que estaba con una perforación en una de sus patas; por lo cual voy hasta la veterinaria ESPERANZA que esta por calle Rivadavia frente a la plaza Gral. Paz y me atendió uno de sus dueños ATILIO; le comento lo del perro e inmediatamente me acompaño al Instituto para verlo; enseguida lo llevamos a la veterinaria donde le colocó antibióticos; lo curó y le saco todos los gusanos; quise abonarle la consulta y los medicamentos; pero de ninguna manera aceptó contestandone ‘que son callejeros y los debemos cuidar entre todos’. Gracias; gracias; ATILIO y LUCAS; son un ejemplo de personas. Un gran abrazo”.

El posteo se volvió viral y generó cientos de comentarios y likes. Pero es de destacar no solo la acción de los veterinarios sino también la del propio vecino que no miró hacia otro lado y ayudó a ese perro callejero herido.

“Una mano”

El hecho ocurrió el miércoles 15 de enero cuando Jorge salió del Centro de Diagnóstico y se encontró con un perro mestizo con una lastimadura importante en una de sus patas y se dirigió a la veterinaria Esperanza-Rivadavia 560- a pedir ayuda.

“Se acercó a pedir auxilio por el perrito y nosotros lo que podemos hacer siempre tratamos de dar una mano como la mayoría de los veterinarios de la ciudad”, le dijo a El Periódico Atilio Oldrino, médico veterinario del lugar que trabaja junto a Lucas Bevolo.

El profesional y el vecino se acercaron hasta el animal y lo pudieron llevar hasta la veterinaria, donde le realizaron las correspondientes curaciones. “Era un perro mestizo, grandote y de unos 40 kilos, con una miasis desarrollada de aproximadamente dos días, producto de una mordedura”, explicó Oldrino.

“Era un perro manso-agregó- así que lo pudimos tratar bastante bien, le hicimos unos inyectables y lo pudimos curar. Hubiera sido necesario hacerle un seguimiento pero como son perros que van y vienen no lo vimos más. Pero con esa curación tendría que andar bastante bien”.

Gesto viral

La publicación de Jorge tuvo más de 1100 me gusta y se compartió más de 400 veces, lo que le valió a los veterinarios también saludos y agradecimientos de clientes y hasta de personas de distintos puntos del país.

Pero el veterinario quiso darle las gracias al propio Jorge: “Él se comprometió con el animal y nosotros pudimos colaborar. No le pude agradecer en su momento pero realmente tuvo un gran gesto. Lo nuestro fue un granito de arena que siempre que podemos lo hacemos ”, finalizó.

Miasis: una enfermedad parasitaria

Normalmente, la miasis aparece debido a una herida superficial abierta. Se trata de una enfermedad parasitaria en la que las moscas depositan sus larvas en dicha lesión. Estas, más tarde, se convierten en gusanos que se van comiendo el tejido de la piel del animal. Mientras esto sucede, producen una enzima que daña la piel del animal.

La presencia de estas larvas en la herida hace que, lejos de sanarse esta, se mantenga húmeda y hasta se extienda por la piel, lo que ocasiona un gran dolor en el animal.