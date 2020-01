Paritarias en verano: vacaciones “obligadas” y vuelta de negociaciones en febrero

Las paritarias no se toman vacaciones. Pese a ser enero, los gremios siguen de cerca las negociaciones con las cámaras empresariales, ya que en muchos casos hay acuerdos vigentes hasta el mes de febrero.

Asimismo, a inicios de año el presidente Alberto Fernández decretó un incremento “solidario” – de 4 mil pesos- para el sector privado, aunque hay empresarios que anticiparon dificultades para pagarlo.

Aníbal Tissera, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Francisco, indicó que las negociaciones están en marcha y que próximamente habrá una nueva reunión. Sobre los 4.000 pesos que dispuso el Gobierno nacional como suba, a cuenta de futuros aumentos, el sindicalista sostuvo que está la homologación y que hay fecha de pago. No obstante, puso algunos reparos sobres quiénes podrán pagarlo y quiénes no: “Hoy es diverso. Algunas empresas tienen problemas, están con procedimiento de crisis. Hoy logramos sacarles a algunas las vacaciones para cortar el período de crisis y esperemos que reanuden de otra manera. No obstante, hay empresas que pueden pagarlo”, sentenció y subrayó: “No son muchos los que dicen que no tienen posibilidades de pagar, pero hay gente de vacaciones de manera obligada”.

Respecto a las paritarias, la UOM busca cerrar el porcentaje que falta para empatar a la inflación de este año que trepó al 53,8 por ciento, según informó hace unos días el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La más alta en 28 años.

El último acuerdo para el sector fue de un 36 por ciento. El convenio actual, en tanto, marca su fin el 31 de marzo próximo: “Hay una diferencia y calculamos que habrá reuniones próximamente”, explicó Tissera.

Los que esperan

Tanto el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), entre otras delegaciones gremiales provinciales, aguardan por el inicio de las negociaciones salariales en este 2020.

Cabe recordar que sobre finales del año pasado, el Gobierno de la Provincia de Córdoba acordó con el SEP y la UEPC un incremento salarial que se aplicó en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. Esto se computa con el “blanqueo” de parte de una suma no remunerativa que el Ejecutivo provincial se comprometió a pagar mensualmente y que establecía sumas de 1.750 pesos para los activos y de 1.400 para los jubilados.

SUOEM expectante

Víctor Lescano, secretario general del Sindicato Unión y Obreros Municipales (Suoem) sostuvo que todavía deben sentarse a discutir con el Ejecutivo “lo que resta de 2019 y que nos darán para adelante”.

La nueva reunión está pautada para finales del mes de febrero: “Nos vamos a sentar para terminar de resolver el 2019 y comenzar a tratar la paritaria en 2020. En febrero nos deben dar un 4 por ciento que resta y ahí vemos cuál termina siendo la diferencia para cerrarlo en base al índice de inflación”, explicó.

Los mejores posicionados

Los sindicatos que mejor quedaron posicionados en las negociaciones paritarias del año pasado fueron el Aceitero (que obtuvo una suba anual del 54,1 por ciento) y La Bancaria (que logró un 50 por ciento de aumento más cláusula gatillo por inflación).