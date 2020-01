Rodrigo Castro, en busca de "una revancha" en San Luis de Quillota

El sanfrancisqueño cambió de equipo en Chile y ya trabaja junto a sus nuevos compañeros. "Vengo en busca de una revancha, el año pasado arranqué jugando todos los partidos, pero a mitad de año llegó otro entrenador, no había empatía y me tuve que ir", dijo Castro.

El sanfrancisqueño Rodrigo Castro ya se encuentra trabajando en la pretemporada junto a sus nuevos compañeros en San Luis de Quillota, equipo que milita en la Primera B del fútbol chileno y que tiene como objetivo ascender a la Primera A.

El ex jugador de Sportivo Belgrano dejó Deportes Iquique para sumarse al "canario" donde compartirá plantel junto a los argentinos Gonzalo Abán (ex River), Mariano Barbieri (ex Belgrano, entre otros) y el arquero Pablo Heredia (ex Belgrano).

"Desde el año pasado me venían siguiendo, el profe Víctor (Victor Rivero, entrenador) me dijo que se iba a armar un buen plantel tanto de personas como de jugadores. Estoy contento de llegar, vengo en busca de una revancha, el año pasado arranque jugando todos los partidos, a mitad de año llegó otro entrenador, no había empatía y me tuve que ir. Ahora quiero esa revancha y espero que en este campeonato nos vaya bien", indicó el jugador en la presentación realizada por el club.