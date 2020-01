El Tala arranca el 2020 con básquet, voley y una nueva disciplina

Tras el receso de verano el club El Tala vuelve a la actividad con el comienzo de los trabajos de pretemporada de básquet y voley. Además, el club incorporó clases de patín que comenzarán a dictarse en febrero.

Esta semana volvieron a los entrenamientos los chicos de las divisiones u15, u17, u19 y Primera División de básquet bajo las órdenes del nuevo coordinador -y entrenador- Daniel Beltramo, quién encarará un nuevo proyecto formativo a largo plazo en la institución. Beltramo estará acompañado por Josué Alarcón.

Vuelven en "El Talita"

Por otro lado, también volvieron a entrenar las chicas de voley en la sede de "El Talita". Las jugadoras Sub 12 y Sub13 lo hacen los días lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11 horas.

En tanto, Sub 14 trabaja miércoles y jueves de 18.45 a 20.30 horas. Por último, Sub 16 y Sub 18 entrena miércoles y jueves de 20.30 a 22 horas.

Se suma Patín

A partir del 3 de febrero en el club comenzarán a dictarse clases de patín (a partir de los 3 años) a cargo de la profesora Paula De Franceschi. Las inscripciones ya están abiertas al teléfono 3564501395.

Las clases serán los días lunes, miércoles y jueves de 19.00 a 20.15hs.