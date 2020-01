"Trataré de volver a la normalidad", dijo el joven liberado

Pablo Ventura dijo luego de recuperar la libertad que la Policía lo trató "muy bien". Afirma que no estuvo en la ciudad cuando Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes.

Pablo Ventura, el joven excarcelado anoche tras pasar cuatro noches detenido como sospechoso del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró este miércoles que vivió "un momento difícil" por ser acusado del homicidio y dijo que tanto la policía como la Justicia lo trataron "muy bien".

"Voy a tratar de ir volviendo a la normalidad", expresó Ventura junto a su padre en una entrevista con el canal C5N.

El crimen de Fernando: habla por primera vez Pablo Ventura

🗣️ "Me siento mejor ahora"

🗣️ "Me apoyé en mis amigos y mis familiares" pic.twitter.com/bDAWBEkLFD — C5N (@C5N) January 22, 2020

Y apuntó: "Me siento mejor por suerte. Fue muy difícil. Me trataron muy bien. Todavía no caigo".

Por su parte, el padre del chico, José María Ventura, se mostró agradecido con los funcionarios judiciales que trataron el caso.

"Estoy muy agradecido con el fiscal. Entiendo los tiempos de la Justicia. Las horas para mí eran semanas, pero entiendo que es su trabajo", destacó.

A su vez, reforzó su hipótesis de que los jóvenes detenidos culparon a su hijo por una "broma" recurrente que hacían cuando sucedía alguna "pavada". Según afirmó, decían "fue Pablo Ventura".

"Estos chicos cuando los allanan no sabían que habían asesinado a una persona. Entonces tiraron el nombre de Pablo Ventura como haciendo un chiste. Estoy seguro que fue así", subrayó.

Acerca del estado de su hijo, el hombre sostuvo que este martes lo vio "muy mal" y "quebrado totalmente". Remarcó que es "un chico sano, deportista" y sumó que se pudo dormir pasadas las 3 de la mañana. (Agencias)