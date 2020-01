Villa Gesell: imputaron a dos rugbiers como coautores del crimen

La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell imputó a los rugbiers Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros nueve sospechosos de haber participado del hecho, al tiempo que aguarda el resultado de peritajes que determinarán si el último de los detenidos estuvo en la localidad balnearia al momento del asesinato.

Fuentes judiciales informaron a Télam que Verónica Zamboni, titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 gesellina, acusó a Thomsen (20) y Pertossi (19) de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros imputados los consideró "partícipes necesarios".

Los once acusados, diez de ellos rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate, permanecían esta tarde alojados en dependencias policiales, aunque la Justicia de Garantías ya solicitó su traslado a una unidad carcelaria, dijeron los informantes.

Cinco de ellos están alojados en la Comisaría 2da de Villa Gesell, otros cinco en la Comisaría 1ra de Pinamar, y Pablo Ventura (21), el último detenido en Zárate, se encontraba en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina.

Sobre Ventura

Respecto de Ventura, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró que aún no fue incorporado a la causa el video que lo muestra en un restorán de Zárate en la noche previa al asesinato, con el cual la defensa intenta demostrar que no estaba en la ciudad balnearia cuando se produjo el hecho.

"El video no está incorporado a la causa", dijo Escoda y agregó que la fiscal Zamboni ya solicitó la filmación al local gastronómico, donde explicaron que "la persona que tiene la clave" para acceder a las imágenes está de viaje en Brasil "y no lo pueden aportar".



"La familia lo habrá conseguido, pero en la investigación no está", señaló el fiscal general en diálogo con el canal Todo Noticias.

En ese sentido, el defensor de Ventura, Jorge Santoro, aseguró a Télam que el video "va a ser aportado mañana a la causa" en un pendrive.

Rueda de reconocimiento

Además, el fiscal indicó que la rueda de reconocimiento solicitada por Zamboni se realizará entre mañana y el viernes, para determinar cuántos de los 11 detenidos intervinieron en el ataque.

A su vez, confirmó que tras la extracción de muestras de sangre realizada a todos los acusados se las "está mandando a analizar" a La Plata "para cotejo de ADN de las prendas incautadas a los imputados y muestras de la víctima", así como "el calzado secuestrado a los detenidos para pericias escopométricas de la impronta que quedó en la víctima".

En ese sentido, también está pendiente el peritaje del teléfono celular de Ventura, considerado "clave" por su defensa, así como el de los dispositivos de los otros diez acusados.

