Homenaje a Emiliano Sala: Nantes creó una camiseta especial para donar fondos a Proyecto Crecer

A un año de la muerte de Emiliano Sala, el FC Nantes de Francia presentó este martes una camiseta especial con la cual su equipo saldrá a la cancha el próximo domingo ante el Girondins de Burdeos, cuando se le hará un homenaje al futbolista argentino. Y, según informó el club francés, todo lo recaudado con su venta será destinado a los clubes donde Emiliano se formó en Argentina, que son San Martín (Progreso, Santa Fe), Recreativo Las Petacas (Santa Fe) y Proyecto Crecer, de San Francisco.

La camiseta marca New Balance emula a la de la Selección Argentina y será una edición limitada de 800 unidades. Su precio es de 80 euros y el club precisó que todo el dinero obtenido por su venta se entregará a los clubes argentinos de Sala. A la cotización actual del euro, si se venden todas las camisetas se recaudarían casi cuatro millones y medio de pesos.

El Nantes señaló que eligió esta camiseta especial debido a que Emiliano "soñaba con usar la camiseta de la Selección Argentina".











A un año

Este martes 21 de enero se cumple un año de la trágica muerte del delantero argentino, que tuvo un paso de varios años por San Francisco cuando se formó en Proyecto Crecer, y que había sido vendido del Nantes francés al Cardiff, aunque lamentablemente el avión que lo trasladaba a Gales se precipitó sobre las aguas del Canal de la Mancha.

El club francés publicó hoy un video en homenaje, en el que aparece al comienzo Valentín Vada, otro jugador formado en Proyecto Crecer y que fue compañero de Emiliano. El club sanfrancisqueño, entre muchos otros, también lo recordó en sus redes sociales.

En Proyecto Crecer destacaron los valores humanos de Emiliano. "Nos hubiese encantado que sean sus golazos los que llenen los titulares de los diarios con su nombre. Hoy, lo recordamos con mucho cariño y admiración, como aquel chico que pasó gran parte de su adolescencia en la pensión del Club, entrenando y formándose para ser profesional, pero también como el pibe respetuoso, dedicado, comprometido, buen compañero y amigo que supo ser. Sus valores profesionales y humanos han sido una gran inspiración para quienes formamos parte de Proyecto Crecer, y lo seguirán siendo. Lo extrañamos, ¡siempre!", escribieron en un recordatorio.

Con camiseta de la Selección

Según informó el Nantes, los futbolistas saldrán a la cancha con una camiseta argentina, ya que el jugador soñaba en jugar en la Selección. La casaca ya fue puesta a la venta en los locales del club y todo lo recaudado será para ayudar a los clubes argentinos en los que se formó Emiliano.

Antes del partido, se colocará una lona en el círculo central, con el retrato de Emiliano. Además, se distribuirá una revista en el ingreso al estadio con testimonios de ex compañeros y ex entrenadores. También, en las pantallas gigantes del estadio se mostraran fotos y videos con un repaso de las cuatro temporadas del argentino en el Nantes.



También, cuando entren los dos equipos se desplegará en las tribunas una bandera gigante en homenaje a Emiliano. El club no pondrá música por los altoparlantes, para que todos los hinchas canten la canción habitual de apoyo al jugador: "Es un argentino que nunca se rinde, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala".

Antes del partido habrá un minuto de aplausos, en el que también se recordará a Philippe Gondet, un ex jugador del Nantes fallecido el 21 de enero de 2018.