Durante la tormenta un rayo partió la pared que recubre el tanque de una casa

Ocurrió en el loteo Magdalena. Afortunadamente no fue grave, aunque la familia que vive en el lugar se pegó un gran susto con la explosión. También se le quemaron dos televisores y se le dañó parte de la instalación eléctrica.

La punta de la pared partida. Afortunadamente no pasó a mayores, pero le generó un dolor de cabeza a la familia

“Que te parta un rayo”, suele decirse ante un enojo. Bueno, tan literal no fue, por fortuna, pero un rayo caído en la mañana de este lunes en medio de una tormenta eléctrica impactó sobre la pared que recubre el tanque de agua de una casa y la partió.

El hecho ocurrió en un domicilio de Entre Ríos Sur al 3900, en el loteo Magdalena que corresponde al barrio 20 de Junio.

Allí se encontraban Marianela junto a sus dos hijos: "Estaba en casa, mis hijos todavía dormían. Vi que había tormenta pero no pensé que era tan fuerte la cuestión eléctrica, por eso no desenchufé nada. Me puse a trabajar en la computadora y de pronto escuché una gran explosión”, contó la mujer a El Periódico.

Tras ello, la joven subió al primer piso de la casa para ver cómo estaban sus hijos: “Con la explosión quedamos asustados. Encima se me abrió la tapa donde están las térmicas y empecé a ver un chisperío por todos lados. Luego, desde la ventana observo ladrillos caídos en el patio y cuando salgo veo la pared del tanque partido”.

El rayo –agregó- no solo le dañó parte de la instalación eléctrica sino además se le quemaron dos televisores Smart TV. Además, en la misma cuadra a algunos vecinos se les quemó el módem de internet.

Este sector de la ciudad, cabe aclarar, no cuenta con pararrayos.

Protegerse

Dentro de los fenómenos meteorológicos más habituales, los rayos son los que causan la mayor cantidad de destrozos y hasta pueden originar víctimas fatales.

Entre los consejos, se destaca:

- No asomarse al balcón o ventanas abiertas para observar la tormenta.

- Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos.

- Alejarse de la chimenea y no hacer fuego en ella o apagarlo si está encendido. De las chimeneas asciende aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire abriendo un camino para las descargas eléctricas actuando como un pararrayos.

- En caso de hallarnos en un piso o vivienda, hay que desconectar los electrodomésticos, los aparatos eléctricos y las tomas de antena de televisión, ya que el rayo puede entrar por las conducciones de electricidad y TV causando daños o la destrucción de estos objetos.