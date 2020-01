Sportivo Belgrano jugará el sábado con Las Parejas

Será a partir de las 20.30 en el estadio Oscar C. Boero en el marco de la reanudación del Federal A.

Sportivo Belgrano informó este martes que el duelo por la 16ª fecha del torneo Federal A ante Sportivo Las Parejas se disputará el próximo sábado -y no el domingo como estaba previsto- a partir de las 20.30 en el estadio Oscar C. Boero.

El equipo de barrio Alberione inició el 2020 con una victoria ante Unión de Sunchales donde dejó una imagen positiva y buscará el próximo fin de semana comenzar la temporada sumando ante un rival directo en la lucha por ingresar a la zona de clasificación.

El plantel retornaba este martes a los entrenamientos -con buen ánimo tras el triunfo del domingo-, con el objetivo de seguir puliendo detalles para la reanudación de la temporada regular.

Así está la tabla:







El calendario de Sportivo Belgrano:

Sábado 25 de enero - FECHA 16: Sportivo Belgrano vs Sp. Las Parejas

Sábado 1 de febrero - FECHA 17: Atl. Güemes vs Sportivo Belgrano

Miércoles 5 de febrero - Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano (Copa Argentina)

Domingo 9 de febrero - FECHA 18: Sportivo Belgrano vs Depro

Domingo 16 de febrero - FECHA 19: Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

Domingo 23 de febrero - FECHA 20: Sportivo Belgrano vs Boca Unidos

Domingo 1 de marzo - FECHA 21: Chaco For Ever vs Sportivo Belgrano

Sábado 7 de marzo - FECHA 22: Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte

Domingo 15 de marzo - FECHA 23: Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano

Domingo 22 de marzo - FECHA 24: LIBRE

Domingo 19 de marzo - FECHA 25: Sportivo Belgrano vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Domingo 5 de abril - FECHA 26: Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sportivo Belgrano

Domingo 12 de abril - FECHA 27: Sportivo Belgrano vs Central Norte

Domingo 19 de abril - FECHA 28: Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sportivo Belgrano

Domingo 26 de abril - FECHA 29: Sportivo Belgrano vs Sarmiento

Domingo 3 de mayo - FECHA 30: San Martín (Formosa) vs Sportivo Belgrano

Tabla: Ascenso del Interior