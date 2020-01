Apareció sano y salvo el hombre que había escapado de su casa

Horas más tarde de que la Policía inicie la búsqueda de José Alberto Sodiro, un hombre de 57 años que se ausentó de la casa de su mamá el jueves sin previo aviso y no volvió, uniformados pudieron hallarlo en el sector comprendido entre los barrios La Florida y Parque.

Según contaron sus familiares, caminaba por la calle junto a un amigo y efectivo que realizaba un patrullaje por la zona lo reconoció. Se encontraba en sano y a salvo.

Según había narrado Catalina (80) a El Periódico, la madre, el hombre vive en un hogar de ancianos ubicado sobre Calle 1, en Frontera, pero el jueves había ido a almorzar a la casa de la mujer, luego de realizarse un estudio médico.

"Se fue (del geriátrico) porque tenía que hacerse una resonancia y después vino a comer a mi casa, pero después de 12 me fui al dormitorio mío y se me escapó. Cuando yo me di cuenta y salí afuera ya no lo vi más. Estaba mi nieto acá, salió fue a un kiosco acá cerca y tampoco lo encontró", contó la mujer.

"Él estaba internado en Casa del Sol, un geriátrico, y como tenía que hacer eso lo sacamos y vino a comer a casa. Después de 12 le dije 'querés irte a acostar' y me dijo 'no, me siento en el sillón'. Y cuando yo sentí el ruido de la puerta y olor a cigarrillo salí de mi dormitorio, fui a ver y no estaba más. Fui al patio y no lo encontré, fui arriba porque a lo mejor se había ido a acostar allá pero tampoco estaba. Y ya se levantó mi nieto y fue a ver a un lado y a otro y no lo encontramos por ninguna parte", sumó Catalina, que afirmó haber hecho la denuncia policial.

El hombre, que ya se habría escapado en una oportunidad del hogar de ancianos donde vivía, tiene algunos problemas de salud, manifestó su familia.