Picada millonaria: el descargo de la dueña del bar de Carlos Paz

amila Cherara, una joven empresaria gastronómica de Villa Carlos Paz, y dueña del bar “El Árabe”, le respondió al grupo de amigos que viralizó el ticket reclamando por haber pagado $3450 por una picada para cuatro.

La polémica se generó cuando un grupo de turistas decidió sentarse en un bar de la peatonal de la Villa para disfrutar de una cena antes de ir a teatro.

Al pedirle la carta al mozo, les dijo que no tenían. Inmediatamente les preguntó qué querían comer y le pidieron una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet.​

Cuando el mozo les acercó la cuenta y conocieron el monto a pagar, los turistas se asombraron y subieron la imagen del ticket junto al reclamo, a sus redes sociales.

“Nosotros reconocemos que cometimos un error en no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, dijo María José, una de las comensales.







Camila, la dueña del bar, hizo un descargo en sus redes sociales, y dijo: “Chicos cuando se sienten a comer a algún lugar pidan carta o pregunten precios”, y luego agregó: “Si no les alcanza o lo que sea se levantan y se van. No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta se agarran la cabeza”.

Y finalizó diciendo: ”Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo”.

Por otro lado, Leonardo González , presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, dijo a `La nación´: “No es la situación que se está dando” en la ciudad. Reiteró que “fue un caso muy muy puntual; los precios no son esos. Estamos hablando de un comercio, acotemos el tema. Hay lugares hermosos, con gente que vende con precios óptimos y se esfuerza por hacerlo. Venimos desde octubre preparando la temporada. La Municipalidad deberá controlar que no haya habido una carta controlable“. (Vía Córdoba)