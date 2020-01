Miralo en vivo: la jornada final del Nacional de Baby

Este sábado culmina la 44ª edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol en cancha de Deportivo Oeste y lo podés ver en vivo en la web de El Periódico.

A partir de las 19 de este sábado, El Periódico transmitirá en vivo vía streaming la última noche de la competencia donde se disputarán las semifinales, la final de la Copa Estímulo y la finalísima del campeonato.

La programación

19 hs Lomas de San Martín vs General Savio

19.50 hs Def. de Iturraspe vs Flecha del Plata

20.40 hs Def. de Frontera vs Sp. La Playosa [Final Copa Estímulo]

21.30 hs FINAL NACIONAL

General Savio es el único equipo sanfrancisqueño en semifinales.







Defensores de Iturraspe buscará repetir el título obtenido en 2019.

Flecha del Plata enfrentará a Iturraspe en semifinales.

Lomas de San Martín se cruzará con General Savio.