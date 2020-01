"Mi hijo está presente", dijo emocionada la mamá de Matías Smut

La 44ª edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol lleva el nombre de Matías Smut, el niño de la categoría 2007 de Barrio Cabrera que falleció en 2019 tras luchar contra una grave enfermedad. Fue la Liga quién decidió que el torneo de 2020 lleve su nombre a modo de homenaje y bajo el consentimiento de su familia.

Mariana Bornia, madre del pequeño, se mostró muy emocionada luego de recibir la noticia y agradeció el gesto de la Liga, como así también la empatía de todo San Francisco. "Para nosotros fue muy importante porque es donde Mati quería estar, era su lucha. Enseguida accedimos a los que nos pidió la Liga", indicó.

"En cada tratamiento, él siempre pedía jugar el Nacional. Me decía: “Mami quiero jugar el Nacional, prométeme que voy a jugar el Nacional”. Cada vez que iba al médico era lo único que le importaba", explicó emocionada.

"Luchaba contra su enfermedad y luchaba por volver a jugar al fútbol"

Mariana contó que Matías amaba jugar al fútbol y esa también era su lucha. "Cuando vinieron de la Liga a consultarme si podía llevar el nombre de él me pareció algo grandioso, porque de esta manera él está presente junto a sus compañeros de Barrio Cabrera y con cada chico, porque él tenía muchos amigos. En cada club tenía uno, dos o tres amigos, adultos y niños. Amaba el fútbol y se hacía amigo de todo el mundo", indicó.

"Luchaba contra su enfermedad y luchaba por volver a jugar al fútbol, era lo que mas quería", afirmó.

"Estuvimos en la cancha acompañando a Barrio Cabrera, tanto yo como mi familia", dijo la mamá.

"Es una forma de tenerlo presente"

Emocionada, Mariana agradeció a todos los que acompañaron a la familia y al pequeño Matías. "Me cuesta no emocionarme. Me llamaron para que esté presente en la inauguración pero no sabía de la entrega de plaquetas por eso fue muy emotivo el reconocimiento que hicieron. Es una forma de tenerlo presente también", señaló.

"Estamos muy agradecidos a la Liga de Baby, a la Municipalidad y al intendente porque siempre nos recibió y nos apoyaron desde el primer día que golpeamos las puertas. Al club Barrio Cabrera, incluso gente que no conocemos y que nunca tuvimos relación, toda la ciudad nos acompañó en la lucha con Matías. Estamos muy agradecidos con la ciudad de San Francisco", concluyó.

Cuando culmine la competencia, más de 600 niños que participaron del Nacional se llevarán como recuerdo su medalla de participación con el nombre del pequeño Matías grabado en su presente.