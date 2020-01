Así se juegan los octavos de final del Nacional de Baby

Tras conocerse los 16 clasificados a octavos de final, la Liga de Baby Fútbol dio a conocer cómo se disputarán las llaves de la etapa de playoffs en el 44° Campeonato Nacional "Matías Smut".

La jornada comenzará a partir de las 19.30 en las canchas de Estrella del Sur y Belgrano. Las llaves estarán divididas con equipos foráneos y locales.

Las entradas tendrán un valor de $70 y se podrán utilizar en una sola sede.

Sede Estrella del Sur

Octavos de final

[1] 19.30 Flecha del Plata vs Florida (Clucellas)

[2] 20.20 hs 20-21 vs Villa Bonich

[3] 21.10 hs Deportivo Oeste vs Lomas de San Martín

[4] 22 hs CDyC El Faisán (Devoto) vs 6 Estrellas

Cuartos de final

22.50 hs Ganador de llave 1 vs Ganador de llave 2

23.40 hs Ganador de llave 3 vs Ganador de llave 4





Sede Belgrano

Octavos de final

[1] 19.30 Def. de Iturraspe vs Talleres Filial San Francisco

[2] 20.20 hs Luxardo vs Liga Juvenil "A"

[3] 21.10 hs Infantil Xeneize vs Antártida Argentina

[4] 22 hs General Savio vs Amigos de Ituzaingó

Cuartos de final

22.50 hs Ganador de llave 1 vs Ganador de llave 2

23.40 hs Ganador de llave 3 vs Ganador de llave 4