Nacional de Baby Fútbol: Belgrano pidió que no vayan a la cancha quienes no entienden que es un juego

La Comisión Directiva del Club Belgrano, cuyo equipo se encuentra disputando el 44° Campeonato Nacional de Baby Fútbol que se lleva a cabo hasta el 18 de enero en San Francisco, emitió en la tarde del último miércoles un comunicado en el que pidió que aquellos que no entienden que se trata de un juego no asistan a los partidos en su estadio para no "arruinar la fiesta del fútbol infantil".

"Solo asistan a nuestra cancha los que entiendan que es solo 'un juego' y que se puede 'ganar o perder'.....de no ser así no vengan a arruinar la Fiesta del Fútbol Infantil. ¡Por favor! Por nuestros niños y por todos los niños que participan se lo pedimos", expresó la institución de barrio 9 de Septiembre.

El comunicado fue tras la denuncia de la madre de un jugador del club Los Andes, quien aseguró que su hijo fue agredido tras el encuentro disputado el pasado martes ante Barrio Jardín, lo que generó un contundente repudio de las autoridades de la Liga de Baby Fútbol, que se encuentran investigando el hecho para analizar sanciones y que acompañaron a la madre del niño a presentar la denuncia ante la Policía.